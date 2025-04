15 قتيلا و35 جريحا بحادثة دهس وإطلاق نار في نيوأورلينز.. المشتبه به خدم في الجيش الأمريكي ويدعى “شمس الدين جبار”- (فيديوهات)

واشنطن: قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم الأربعاء، بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية. وقالت عمدة نيو أورلينز إن الحادث “هجوم إرهابي”.

وقال مسؤولون إن المهاجم لقي حتفه في مسرح الواقعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن منفذ الهجوم هو مواطن أمريكي يدعى شمس الدين جبار. وأنه كان من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي وعمل لاحقا في مجال العقارات.

وقال المكتب في بيان إن “جبار من ولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عاما وأنه نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وأنه تم العثورفيها علم تنظيم “الدولة” الإرهابي في السيارة”. وأنه لم يتصرف بمفرده وإنهم يبحثون عن شركاء له.

كما تم ضبط بعض الأسلحة والمتفجرات اليدوية في السيارة، مشيرا إلى أن التحقيق جار حول كيفية حصوله على السيارة.

وذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يحاول تحديد ما إذا كانت المتفجرات صالحة للعمل أم لا، وأنه سيتم إبطال مفعولها إذا لزم الأمر.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية، لم تظهر حتى الآن أي معلومات تفسر سبب إقدام جبار على تنفيذ الهجوم.

وفي مقطع فيديو ترويجي لشركته العقارية نُشر على يوتيوب في عام 2020، قال رجل يحمل نفس اسم المشتبه به إنه خدم في الجيش لمدة 10 سنوات كمتخصص في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الرجل في مقطع الفيديو “لقد اكتسبت هذه المهارات وطبقتها في مسيرتي المهنية كوكيل عقارات، حيث أشعر أن ما يميزني حقا عن الوكلاء الآخرين هو قدرتي على أن أكون مفاوضا شرسا”، مشجعا العملاء على الاتصال به.

وفي مقطع الفيديو، قدم الرجل نفسه على أنه مدير في شركة بلو ميدو للعقارات في تكساس التي انتهت صلاحية ترخيصها في عام 2022. وتظهر السجلات أنه جرى تسجيله كوكيل مبيعات عقارات لمدة أربع سنوات حتى فبراير/ شباط 2023.

وقال الرجل إنه ولد ونشأ في بومونت بتكساس.

إسرائيل تعلن إصابة اثنين من مواطنيها

وأعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، إصابة اثنين من مواطنيها في حادث الدهس، وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “شابين إسرائيليين أصيبا في الحادث الذي وقع ليلة رأس السنة الجديدة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وأضاف البيان أن حالة المصابين الإسرائيليين “خطيرة ومتوسطة”.

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم، إن السائق “كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة”، مشيرة إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن شهود قولهم إن شاحنة تسير “بسرعة كبيرة” صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، مما دفع الشرطة إلى الرد.

وقال المتحدث باسم شرطة نيو أورلينز لسي بي إس نيوز “تظهر التقارير الأولية أن سيارة ربما تكون صدمت مجموعة أشخاص. عدد الإصابات مجهول، لكن هناك تقارير عن وفيات”.

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة أمام فندق ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كانت هناك أي صلة بين هجوم الدهس بشاحنة في نيو أورليانز ، وانفجار سيارة تسلا سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وقال بايدن “نتابع (واقعة) انفجار سيارة سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيجاس…إن سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات تحقق في هذا أيضا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بالهجوم في نيو أورليانز”.

وفي وقت سابق اليوم، استنكر الرئيس بايدن، الهجوم مؤكداً أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف مجتمعاتنا.

وأشار بايدن في بيان نشره الأربعاء، إلى تلقيه معلومات من المسؤولين المعنيين عن الحادث منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ تحقيقا في الحادث على أنه “هجوم إرهابي”.

وأبلغ بايدن، تعازيه إلى عائلات الضحايا، مشددا على أن “العنف لا يمكن أن تكون له أي شرعية”.

وأضاف: “لن نتسامح مع أي هجوم على مجتمعات بلادنا”.

من جانبه، ربط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الهجوم الدامي في نيو أورلينز بالهجرة غير النظامية، القضية التي كانت محور انتصاره في الانتخابات.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد… اتضح أن هذا صحيح”. ولم تشر الشرطة إلى جنسية أو هوية المهاجم.

كذلك، قال ترامب إنّ معدل الجريمة في البلاد “وصل إلى مستوى لم يشهده أحد من قبل”.

غير أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد أفاد عن انخفاض الجرائم العنيفة بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.

When I said that the criminals coming in are far worse than the criminals we have in our country, that statement was constantly refuted by Democrats and the Fake News Media, but it turned out to be true. The crime rate in our country is at a level that nobody has ever seen…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 1, 2025