أكثر من 30 ألفا و960 شهيدا في الحرب على غزة.. وعدد ضحايا الجوع يصل إلى 25- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد 13 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على منزل في المخيم أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين.
#شاهد| أثرًا بعد عين.. طيران الاحتلال يدمر منزلًا بشكل كامل في مخيم النصيرات فوق رؤوس ساكنيه pic.twitter.com/d5Qc9cnGRZ
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2024
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مناطق غرب مخيم النصيرات pic.twitter.com/ZEHWefIg7v
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 9, 2024
شاهد | البحث عن شهداء ومفقودين تحت أنقاض منازل لعائلة النويري غرب مخيم النصيرات بعد قصفها من قبل طيران الاحتلال pic.twitter.com/D1qV3pEPBL
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2024
ويأتي ذلك وسط أنباء باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل يوم غد الأحد في القاهرة وسط إرهاصات بقرب عقد اتفاق صفقة تبادل أسرى.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 25 بعد وفاة فلسطينيتين إحداهما رضيعة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن “طفلة تبلغ من العمر شهرين توفيت في مستشفى كمال عدوان شمال غزة وأخرى تبلغ من العمر 20 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف”.
وفي وقت سابق اليوم، السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 30 ألفا و960 شهيدا.
وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 82 شهيدا و122 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وشددت الوزارة على أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.
وأشارت إلى أن “72 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء”.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات.
(وكالات)
يا للعار يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وعصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
حاسبوا عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀🚀🚀🔥
هه ولا زالت عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو تقول هل من مزيد،. في ظل صمت عربي مخجل مخزي والسعودية بلاد الحرمين الشريفين لا تحرك ساكنا للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا جدا 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🚀🚀
أيها الفلسطينيون، إن مصيبتكم تأتي بشكل رئيسي من الدكتاتوريين العرب.!
نحن نعلم الآن بوضوح أن الطغاة العرب هم في الواقع عملاء صهاينة تم وضعهم وحمايتهم من قبل الولايات المتحدة, لاحتواء على العرب والمسلمين,
العقول العربية ليست حرة بعد . انظروا إلى الحالة المؤسفة التي تعيشها الدول العربية ولهذا السبب لا أحد يقدم المساعدة
نسأل الله العلي القدير برحمته الواسعة أن يحفظكم يا شعب فلسطين 😥
و بعد كل هذا سيخرج علينا الامريكان و يسوقون لوقف اطلاق النار على انه إنجاز العصر الآن حين لم يبقى شيء في غزة …! يضحكون على من …؟ شياطين والله شياطين ……! لكن هيهات هيهات : سينقلب السحر على الساحر و ستنتصر غزة على الأمريكان والصهاينة مجتمعين ……!
والله حرام عليكم يا أهل مصر. أين النخوة والشهامة? تتركون اخوانكم يموتون جوعا ولكم معهم حدود.