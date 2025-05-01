100 قتيل خلال يومين… ومسؤول أمني لـ«القدس العربي»: اعتقلنا 15 مسلحاً غير سوريين في صحنايا

دمشق ـ «القدس العربي»: فتحت الأسواق وعادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة صحنايا في ريف دمشق، التي تعكس التركيبة السكانية لسوريا في ظل تنوعها العرقي والطائفي الكبير، وذلك غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز وقوات تابعة للحكومة، كانت قد بدأت في جرمانا وامتدت إلى السويداء، ما أسفر عن مئة قتيل خلال يومين، غالبيتهم مقاتلون دروز، فيما جرى اعتقال 100 مسلح من المدينة، بينهم عناصر غير سورية، وبحوزتهم مختلف أنواع الأسلحة، حسب ما كشف مسؤول أمني لـ«القدس العربي».

وأحصى» المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه. وقضى جميعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق. وفي محافظة السويداء في الجنوب، قُتل 40 مسلحا درزيا، 35 منهم جراء «كمين» على طريق السويداء دمشق الأربعاء.

وقال القائد الأمني، والمسؤول عن مجموعة عسكرية تقطع أشرفية صحنايا إلى قسمين وسط المدينة، لـ «القدس العربي»: اعتقلت قواتنا خلال المواجهات أكثر من 100 مسلح غير منضبط من أفراد المجموعات في صحنايا، بينهم مسلحون عراقيون يزيد تعدادهم عن 15 مسلحا، بينما فرّ قسم كبير منهم عبر البساتين الزراعية المحيطة التابعة لمدن داريا وصحنايا والجديدة ومعضمية الشام إلى القرى المحيطة، بعدما تخلصوا من أسلحتهم في الأراضي الزراعية، حيث عثرنا على كميات كبيرة من السلاح.

وحسب المتحدث، فقد سلّم وجهاء وزعماء الطائفة الدرزية، على خلفية الاتفاق مع مسؤولين عسكريين وأمنيين «مستودعات أسلحة في صحنايا، تضم أسلحة ثقيلة وخفيفة، بينها أسلحة رشاش دوشكا، وأسلحة بي كي سي، وقناصات، وقواذف آر بي جي وغيرها».

وتقطع النقاط الأمنية والعسكرية أحياء مدينة صحنايا وحي الأشرفية، وسط انتشار مكثف للقوات المسلحة على جانبي الطرق، وعلى مداخل ومخارج المدينة، التي لا تبدو مستقرة حتى الساعات المتأخرة من مساء يوم أمس الخميس، رغم العودة التدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية.

مقتل رئيس البلدية

قتل رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه، الأربعاء، بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى مدينة صحنايا.

وقالت مصادر رسمية إن الأمن العام فتح تحقيقا لكشف ملابسات مقتل رئيس بلدية صحنايا حسام ورور وابنه، رميا بالرصاص على يد مجهولين.

وكان ورور قد ظهر الخميس، في مقطع فيديو من صحنايا عقب دخول قوات الأمن العام إلى المدينة، للحديث عن الوضع الأمني.

وتناقضت الروايات حول سبب مقتله، حيث قالت مصادر أمنية لـ «القدس العربي» في صحنايا، إن رئيس البلدية قتل على يد المجموعات المسلحة بعد ترحيبه بدخول قوات الأمن والجيش، بينما قالت مصادر أهلية إن الجريمة انتقامية بسبب خلاف شخصي. وبين الروايتين، تناقل البعض أنباء تفيد باغتياله من قبل قوات الأمن.

المتحدث باسم شبكة أخبار السويداء ريان معروف قال لـ «القدس العربي»: إن رئيس البلدية قتل بعد ظهوره في فيديو يرحب بدخول «الأمن العام» و«وزارة الدفاع»، فقد تمت تصفيته مع ابنه الوحيد رمياً بالرصاص الليلة الماضية من قبل مسلحين اقتحموا منزله.

وأضاف أن المنطقة بالكامل كانت تحت سيطرة جهاز «الأمن العام» والفصائل الموالية له، منذ ظهيرة يوم الأربعاء، وتحدث عن استمرار الانتهاكات من قبل الجماعات الموجودة داخل المنطقة، من عمليات اعتقال ونهب للممتلكات، وتصفية لبعض المدنيين داخل بيوتهم.

آثار الدمار والمواجهات

وبين المنازل السكنية في أشرفية صحنايا، ذات الغالبية الدرزية، تبدو آثار الموت جلية للزائر، حيث تركت المواجهات العنيفة بصمتها على سيارات الحي المدمرة، وواجهات الأبنية كبناء «البنك العربي» المدمر في معظم أجزائه، وزجاج النوافذ وواجهات المحال التجارية التي تفترش الطرقات في الأزقة والحواري.

وبينما ينظف أمجد سكيكر الطريق أمام بيته، تقف والدته تنظر بأسى إلى ما حل في هذه المدينة الآمنة، والتي اجتازت سنوات الحرب الطويلة بسلام.

وتقول أم أمجد، وهي معلمة في ثانوية المدينة لـ «القدس العربي»: لا يمكنني أن أصف ما حل هنا خلال يوم أمس، ولكنني أريد أن أقول إن المشكلة في بلدنا هي السعي وراء تكسير الرؤوس، لماذا يجب أن تكون في البلد رؤوس يجب أن تكسر؟ لماذا لا يكون هدفنا هو السعي وراء بناء دولة، ولماذا الدولة يجب أن تبنى على تكسير الرؤوس؟ الدولة لا تبنى على تكسير الرؤوس، بل الدولة هي التي تحتاج إلى سواعد كل أولادها حتى تبنى.

وأضافتد: قدم الدروز إلى البلد الغالي والنفيس، حموا أبناء الوطن وشركاءهم على أرضه، ثم أيعقل بعد كل ذلك، وعلى خلفية شريط مسجل، مزيف ومفبرك، لا يمثل أحدا، يسيء للرسول الكريم المشترك بين المسلمين جميعهم السنة والدروز أيعقل لأجل ذلك أن نحلل دم طائفة؟

في اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات تابعة للحكومة… عودة الحياة الطبيعية ورجوع جزئي للسكان

وزادت: لا بد من احترام الاختلاف وقبوله وحمايته، وإلا فإننا سنعود إلى دوائر جديدة من العنف في هذه الدولة.

وعلى مقربة من أمجد وأمه، وقفت سيدة أمام محل تجاري، أرادت الحديث، حيث قالت: هنا في صحنايا وفي الأشرفية سوف نجد في كل حارة بيتا درزيا وسنيا وعلويا ومسيحيا، وخاصة بعد سنوات الحرب، ورغم أن المنطقة كانت ذات غالبية درزية، إلا أن الكثير من أبناء المناطق المحيطة سكنت في صحنايا كونها مدينة آمنة، فلم تعد هناك منطقة خاصة بمكون ما.

وأضافت: عشنا خلال يوم أول أمس ساعات رعب حقيقية، وبعد أن كانت تنتشر في مدينة صحنايا وأشرفية صحنايا مجموعات مسلحة من أبناء المدينة لحمايتها، وجدنا أنفسنا من دون سابق إنذار بين مسلحين يهاجمون قوات الجيش والأمن، وصار بنا الحال يشبه المثل القائل «صراع الفيلة تذهب ضحيته الحشائش الصغيرة».

وأكدت المتحدثة أنها لم تتعرض في منزلها لأي تهديد، وبقيت فيه خلال أيام التوتر الفائتة تراقب الأحداث.

وأضافت: حلت قوات الأمن المشكلة بالتراضي، وذهب كل من لا يرغب بتسليم سلاحه إلى خارج صحنايا، إذ لا بد من سحب السلاح من يد الجميع، وحصره بيد الدولة، التي لا بد لها أن تكون مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة.

انتشار الأمن في السويداء

وفي محافظة السويداء، قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الأمن العام انتشرت الخميس في بلدة الصورة الكبرى في ريف السويداء لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم.

ونشرت «سانا» صورا لمحافظ السويداء مصطفى البكور، وقائد الفرقة 40 في الجيش، يتابعان انتشار قوات الجيش والأمن العام في بلدة الصورة الكبرى في ريف السويداء الشمالي، «بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وجاء انتشار القوات العسكرية في السويداء، بعد مواجهات مسلحة استمرت لساعات في عدد من البلدات غربي المحافظة.

وقالت مصادر محلية إنّ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين فصائل من السويداء ومجموعات مسلحة تركزت الأربعاء، في محيط قرية كناكر غربي السويداء، وذلك بالتزامن مع اشتباكات جرت في بلدات عِرى ورساس والصورة الكبيرة.

وذكرت «شبكة السويداء 24» المحلية أن قرية كناكر تعرضت خلال ساعات المساء لقصف عنيف بعدة أنواع من الأسلحة، ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المدنيين، وسط حالة من الهلع بين الأهالي جراء استمرار الاستهداف.

وفي درعا القريبة، قتل سبعة أشخاص بعد اشتباكات دارت قرب قرية براق في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بين عشائر البدو من جهة وفصائل محلية من محافظة السويداء من جهة أخرى.

أيمن أبو نقطة، المتحدث باسم شبكة «أحرار حوران» قال لـ «القدس العربي» إن الاشتباكات اندلعت على أطراف قرية براق القريبة من أوتوستراد دمشق ـ السويداء، بعد محاولة فصائل محلية من السويداء عبور الأوتوستراد والتوجّه إلى منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، بهدف مؤازرة «المجموعات الخارجة عن القانون» التي هاجمت نقاطا للأمن العام.