100 يوم في حياة رئيس دولة

مضت عشرة أعوام ومحمد بوضياف ينام ويستيقظ، من غير أن تزوره الأحلام، كما روت أرملته. إلى غاية يناير/كانون الثاني 1992، حيث تكرر حلم غريب. رأى فيه نفسه وقد عاد إلى السجن الذي حبسه فيه فرنسيون نهاية الخمسينيات، يجلس في قاعة فسيحة، بعدما غادرها ضابط مُستاء منه، وترك الباب من خلفه موارباً، فانتهز بوضياف الفرصة وتقدم إلى الأمام، مُحاولاً الفرار، قبل أن يجد نفسه في رواق معتم يفضي إلى حجرة مستشفى مضاءة، يتوسطها سرير تغفو فيه فتاة. يدنو منها بوضياف ويمسك بيدها، تفتح عينيها فيستفيق من نومه. لم يتح له أن يسألها عن اسمها مثلما لم يتح له تفسير المنام، الذي سبق أحداثاً سوف تغير حياته إلى النقيض.

فبعد سبعة وعشرين عاماً عاد إلى الجزائر.. عاد إليها رئيساً في الشهر نفسه الذي تكرر فيه المنام. ففي 16 يناير/كانون الثاني، وفي الساعة السادسة مساءً أدى اليمين الدستورية، وعاد إلى بيته، وبدأ العد التنازلي، لأنه لن يمكث في الكرسي طويلاً، وينقضي أجله برصاصات اخترقت عنقه وظهره. وقبل الوصول إلى تلك اللحظة التراجيدية، فقد جعل هذا الرجل من حقبته أرضاً مفتوحة على التأويلات، ولا نزال نعود إليها بالبحث والتأويل، لأن ما حصل في الأشهر القليلة التي حكم فيها الجزائر له انعكاسات على حياتنا اليوم.

وصل محمد بوضياف إلى الكرسي إثر أزمة سياسية، غير مسبوقة، شهدتها الجزائر، عقب استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وحل البرلمان، في فترة شرعت فيها الجماعات الإسلامية في التسلح والالتحاق بالجبال والقيام بعمليات مسلحة فالوضع كان يُنبئ بانفجار وشيك، واستنجد أصحاب الحل والعقد بالرجل كونه شخصية ذات رمزية وثقل تاريخيين (فهو مؤسس جبهة التحرير وقائدها الأول) ويحظى بشبه إجماع، مع أن خصومه عابوا عليه عدم معرفته بجزئيات البلد الذي غادره مكرهاً مطلع الستينيات. وآخرون استغربوا أن يقبل منصبه من غير انتخابات رئاسية، لكن بوضياف سرعان ما استوعب المهمة التي أوكلت إليه، طرح خطة من أجل انتخابات رئاسية في غضون عامين، وأحاط نفسه بأربعة أدمغة: أستاذ في جامعة باريس يُدعى رشيد كريم، محند دحموس مهندس وصاحب واحدة من أوائل شركات الاتصالات في فرنسا، أحمد جبار، الذي درس الرياضيات في باريس وتونس والرباط، وحسين بن جودي، الذي يعرف الآلة البيروقراطية في تفصيلاتها. هؤلاء الأربعة المقربون منه سوف يُضيف إليهم نخبة من شباب الإدارة والجيش، من ذوي الأيادي البيضاء، كما سماهم، ويُتيح لهم فرصة في إبداء الاستشارة في تسيير البلاد. ويستبعد، في الوقت نفسه، من ثبت تورطهم في قضايا فساد، في أزمنة سابقة.

وصل بوضياف إلى الكرسي إثر أزمة سياسية غير مسبوقة شهدتها الجزائر، عقب استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وحل البرلمان، في فترة شرعت فيها الجماعات الإسلامية في التسلح

لكن الفساد كان لا يزال ينخر جسد البلاد، لذلك صرح عقب تنصيبه: «نحن إزاء وضعية يسود فيه اللصوص والمافيا» واستدعى في أيامه الأولى المجلس الأعلى للقضاة، مُتفاجئاً من الرواتب المنخفضة للقضاة المخضرمين، وسوء التكوين بخصوص الشباب منهم. جعل من محاربة الفساد أولوية جنباً إلى جنب مع مسعاه في إحلال الأمن إزاء تنامي العمليات المسلحة، ولكن قبل أن يشرع في سياسته، قرر التخلص ممن أوصل البلد إلى المتاهة التي دخل فيها، وعلى رأسهم حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي حكم الجزائر منذ استقلالها (1962) مُستفيداً من شرعيته التاريخية، محمد بوضياف، الذي أسس هذا الحزب عام 1954 مُعلناً الحرب على الاستعمار، هو أول من دعا إلى إحالة جبهة التحرير إلى المتحف، على أن يتشكل حزب سياسي آخر جامع، بديلاً عنه. فكرة محمد بوضياف سوف تتجسد عقب وفاته. ففي عام 1997 تأسس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي». كانت الفكرة واحدة لكن الغايات تغيرت. ويُهمنا في هذا السياق التذكير بواقعة حصلت مع بوضياف مباشرة عقب عودته إلى الجزائر. فقد طلبت الرئاسة منه أن يفيدها بمقاسات البدلة التي يرغب فيها، كما يروي صحافي في جريدة «لوموند» تفاجأ الرجل بالسؤال، ثم علم أن هنالك بروتوكولا يقضي بتزويد رؤساء الجزائر ببدلات يشرف عليها مصمم الأزياء الإيطالي فرنشيسكو سمالتو. بوضياف عارض الفكرة مُفضلاً الاحتفاظ بالبدلات التي جاء بها من منفاه في المغرب، لم يكن يمتلك سوى ثلاث بدلات، واحدة منها من شركة (سافيو رو) وهي الشركة ذاتها التي صممت، للمصادفة، بدلة للرئيس المصري أنور السادات. الرئيسان ماتا على إثر طلقات نارية. هل هي سخرية التاريخ؟

قبل أن يُدرك نهايته بأسابيع قليلة، كان محمد بوضياف يقضي أوقات راحته في مشاهدة دورة رولان غاروس للتنس، فالراحل كان شغوفاً بالرياضة، وكذلك أبناؤه الثلاثة (من زوجته فتيحة). البكر اسمه الطيب، كان عداء ماراثون، الأوسط توفيق، ترأس نادي القنيطرة لكرة القدم، والأصغر رشيد مارس التنس والكرة الطائرة. وفي عيد ميلاده الثالث والسبعين، حضر نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، الذي فاز فيه شبيبة القبائل على أولمبي الشلف، في ملعب أحمد زبانة (وهران) ثم عاد إلى الجزائر العاصمة، ومنها سافر بالطائرة إلى مدينة عنابة يوم 29 يونيو/حزيران 1992، حيث ستدور وقائع مأساوية، في دار الثقافة، التي ألقى فيها خطابه الأخير، في منصة جلس إليها وقد استبعد منها كل المسؤولين الكبار، مُفضلاً مجالسة أهل المدينة أنفسهم. وبينما هو يتكلم خرج من وراء الستار الذي خلفه واحد من حرسه، يدعى المبارك بومعرافي، شاب في السادسة والعشرين من عمره (يقول من عرفه إنه كان شخصاً انطوائيا) ألقى في البدء قنبلة يدوية من نوع (أف 1) فدخلت القاعة، التي ضمت أكثر من 900 شخص، غالبيتهم تقل أعمارهم عن الثلاثين، في هرج ومرج، ولا أحد فهم ماذا يحصل. في تلك الأثناء، قطع بوضياف خطبته واستدار إلى الشخص الذي جلس جنبه وسأله: «وش كاين؟» كانت آخر كلمة نطق بها، بينما الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم أفرغ بومعرافي مسدسه الرشاش (من نوع هكلر آن كوخ) في بدن الرئيس الأسبق. سبع رصاصات من عيار 9 مم. الرصاصة الأولى اخترقت عنق بوضياف (أسفل أذنه اليمنى) والبقية في الرأس والظهر أصابت نخاعه الشوكي. الإسعافات الأولية في مستشفى عنابة لم تنفع، فنُقل بطائرة إلى المستشفى العسكري في العاصمة، ثم أعلن عن وفاته بعد ظهر ذلك النهار. أعلن الحداد سبعة أيام، ألغيت لأول مرة احتفالات عيد الاستقلال (5 يوليو/تموز) وخرج مئات الآلاف من المُشيعين في توديع بوضياف، في جنازة يندر أن يتكرر مثلها، ثم دخلت البلاد جحيم العنف الذي دام عشر سنوات.

عملياً قضى محمد بوضياف خمسة أشهر في رئاسة الجزائر، لكن إذا انتقصنا منها العطل وعطل نهاية الأسبوع والسفريات، فستكون مئة يوم كاملة وهو يجلس على كرسيه، وهي فترة قصيرة للغاية، لكن مُخلفاتها لا تزال ماثلة أمام الأعين.

كاتب جزائري