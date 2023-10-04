سياسة | عربي | فلسطين

1040 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 50 دقيقة

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القدس: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح الأربعاء، في خامس أيام “عيد العرش” اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وبالتزامن فقد شهدت أزقة البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بخاصة محيط المسجد الأقصى، مسيرات كبيرة لمتدينين إسرائيليين كانوا يرتدون الملابس الدينية اليهودية.
وكان آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد منذ الأحد الماضي، تلبية لدعوات منظمات يمينية إسرائيلية لمناسبة “عيد العرش”.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “1040 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية اليوم”.
ومن المتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.
واقتحم 3116 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الأيام الـ3 الماضية من “عيد العرش” اليهودي.
فاستنادا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اقتحم الأقصى الأحد 789 مستوطنا، فيما اقتحمه الاثنين 1468، ليقوم 859 مستوطنا باقتحام المسجد أمس الثلاثاء.
وتمثل هذه الأرقام أضعاف عدد المستوطنين في الأيام العادية حيث تراوح أعداد المقتحمين بين 100 ـ 200 يوميا.
(الأناضول)

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