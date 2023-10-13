11شهيدا وعشرات الجرحى في الضفة ضمن سياسة «الضغط على الزناد» الإسرائيلية

رام الله – طولكرم –- جنين – نابلس – «القدس العربي»: استشهد 11 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، أثناء مظاهرات شعبية هي الأضخم منذ سنوات، تضامنا واحتجاجا مع ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي لليوم السابع على التوالي.

وانطلقت المسيرات الجماهيرية الحاشدة من مراكز المدن الفلسطينية بعد صلاة الجمعة في طوفان بشري انطلق صوب مداخل المدن ونقاط التماس، وهو ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة وبعضها مسلح أوقعت 11 شهيدا (حتى كتابة الخبر) وعشرات الجرحى، وذلك ضمن سياسة “الضغط على الزناد” التي يتبعها الجنود الإسرائيليون على الحواجز ومداخل المدن.

وردد المشاركون في المظاهرات هتافات رفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، ونصرة للمقاومة، وتنديداً بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى جانب مبايعة حركة “حماس” وكتائب “القسام” وتنديدا بمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد عشرة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ، التي قمعت مسيرات سلمية شعبية انطلقت في مختلف محافظات الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الشامل على شعبنا في الضفة وغزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وهم: سامح خالد عودة، وبكر حسن جماعين، وإسلام بلال حسان أبو زنط، وأصيب اثنان آخران خلال مواجهات ل في محيط مصانع “جيشوري” الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

اشتباكات عنيفة

وشهدت المدينة اشتباكات مسلحة عنيفة على مدخل مخيم طولكرم في مناطق على مداخل المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاجز عناب العسكري.

وفي السياق ذاته، استشهد الطفل أمير مليطات (14 عاما) جراء إصابته برصاصة في رأسه خلال مواجهات، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.

وفي الخليل، استشهد الشاب مصعب أحمد المدهون (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، والشاب عيسى ماهر أحمد عيسى العملة (21 عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن في بلدة بيت أولا.

وفي طوباس، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون، أصيب خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون.

وكانت مواجهات اندلعت بعد ظهر أمس بين الشبان وقوات الاحتلال قرب قرية عاطوف جنوب طوباس، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، إضافة إلى العديد بحالات اختناق بالغاز السام.

وفي بيت لحم، استشهد الشاب عيسى سامي زعل جبرين (26 عاما) متأثرا بجروحه، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع.

وبارتقاء الشهداء الـ9 يوم الجمعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 44 شهيدا منذ السبت الماضي 7/10/2023.

وفي جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن مواجهات اندلعت في محيط حاجز الجلمة العسكري، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، الذين خرجوا في مسيرة سلمية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في الكتف.

وفي السياق ذاته، أصيب عشرات الشبان في حالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري.

وفي سياق آخر، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل من حياة معتقلينا ومعتقلاتنا في خطر وتهديد حقيقي.

وأوضحت، في بيان، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

الخارجية تدين

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين ضمن حملات ليلية منهم حوالى 29 من عدة مناطق في محافظة الخليل بعضهم قيادات في حركة “حماس”.

ونصبت حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، التي أدت إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ورأت في بيان صدر عنها، الجمعة، أن دولة الاحتلال تواصل تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، في حين تواصل محاولاتها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية حتى يتسنى لها تسريع وتيرة ضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث أقدمت دولة الاحتلال على إغلاق الضفة الغربية بالكامل بما في ذلك المعابر والحدود، وقامت بتقطيع أوصالها وأغلقت مداخل البلدات والقرى والمدن والمخيمات، ومنعت حركة المواطنين، وأطلقت يد المستعمرين المسلحين لارتكاب المزيد من الهجمات والاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومركباتهم على الشوارع والطرق.

وحذرت من تلك المخططات الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة، ومن مخططات بن غفير وحلفائه وأتباعه الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الشامل على قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين في القطاع، ووقف إرهاب المستوطنين وإرهاب الدولة المنظم في الضفة الغربية المحتلة.