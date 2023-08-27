11 أسيرا يواصلون معركة الإضراب.. والاحتلال يواصل احتجاز نحو 400 فلسطيني في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام

غزة – “القدس العربي”:

يستمر 11 أسيرا في إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ثمانية أسرى، يرفضون استمرار اعتقالهم إداريا، في الوقت الذي أحيا فيه الشعب الفلسطيني فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات أو في مقابر الأرقام.

والأسرى المضربون هم سلطان خلوف، وكايد الفسفوس المضربان عن الطعام منذ 25 يوما، إضافة إلى المعتقل الأسير دقروق المضرب منذ 21 يوما، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ 18 يوما، وسيف الدين ذياب العمارين، منذ ثمانية أيام، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير حاتم القواسمة من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون)، علما أن حاتم معتقل منذ العام 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002.

وفي المناطق الفلسطينية تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى المضربين، والرافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية ضد الأسرى المرضى.

وقد نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية في رام الله، وقفة وسط المدينة الله، إسنادا للأسير وليد دقة، والأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جدير ذكره أن الشعب الفلسطيني أحيا الأحد، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، حيث أطلقت الحملة الوطنية فعالياتها هذا العام، عبر مؤتمر صحافي في مدينة نابلس، وتلاه تنظيم وقفة وجنازة رمزية، حملت فيها توابيت الشهداء.

وتحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، 398 جثمان شهيد، بينهم 256 من شهداء مقابر الأرقام و142 جثمانا محتجزا منذ العام 2015، ومن بين العدد الإجمالي هناك جثامين لـ 11 أسيرا توفوا نتيجة الإهمال المتعمد من سلطات الاحتلال بينهم 3 من قطاع غزة، وكذلك هناك من بين العدد الإجمالي، 14 طفلا إلى جانب 5 شهيدات، وتتصدر مدينة نابلس العدد الأكبر من هؤلاء الشهداء، وعددهم 75 شهيدا.