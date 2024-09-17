11 ألف طالب استشهدوا في غزة والضفة منذ بدء الحرب

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن ارتقاء 11,000 طالب شهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لها، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10,888، والذين أصيبوا إلى 17,224، فيما استُشهد في الضفة 113 طالبا، وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.

وذكرت أنه منذ بدء الحرب، استشهد 529 معلما وإداريا، فيما أصيب 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال الاحتلال أكثر من 129 في الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن 650 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم، فيما تحرم الحرب 88 ألف طالب من الالتحاق بجامعاتهم منذ بدء العدوان.

وحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد المدارس والجامعات التي جرى تدميرها 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات، إضافة إلى 65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة.

وقد أدت الحرب إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، فيما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وذكرت الوزارة أنه تم استخدام 133 مدرسة حكومية كـ”مراكز للإيواء” في قطاع غزة، وذلك علاوة على مدارس “الأونروا” التي أصبحت أيضا “مراكز إيواء”.