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11 شخصاً “قضوا على الأرجح” في حريق مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في فرنسا- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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فينتزهايم: لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، و”قضوا على الأرجح”، جراء حريق اندلع، صباح الأربعاء، في مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في الألزاس بشرق فرنسا، وفق السلطات المحلية.

وقال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة هو-ران كريستوف مارو إن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، الذين كانوا يمضون إجازة في المأوى، إضافة الى أحد الكوادر العاملين معهم.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يفكّر” بالضحايا وعائلاتهم، بينما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أنها ستتوجه الى مكان الحريق.

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران “في كل أرجاء” النُزل الخشبي، المبني على الطراز الألزاسي، في بلدة فينتزهايم. وأوضح مصوّر لوكالة فرانس برس أن عناصر الإطفاء يواصلون، ظهراً، إلقاء المياه لتبريد الموقع.

وأشار إلى أن ألسنة النيران أتت على سقف النزل بالكامل، بينما أمكنت رؤية الإطار الخشبي متفحّماً في الطبقة الأولى، في وقت كان الدخان لا يزال يتصاعد من النزل. وتواجدت في المكان فرقة بحث ترافق عناصرها كلاب مدرّبة.

وأوضح عناصر الإطفاء أن النيران اندلعت في الطبقة الأرضية من النزل، وهو عبارة عن حظيرة قديمة تمّ تحويلها إلى بناء من طبقتين بمساحة 500 متر مربع.

 (أ ف ب)

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