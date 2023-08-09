11 شخصاً “قضوا على الأرجح” في حريق مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في فرنسا- (فيديوهات)

فينتزهايم: لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، و”قضوا على الأرجح”، جراء حريق اندلع، صباح الأربعاء، في مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في الألزاس بشرق فرنسا، وفق السلطات المحلية.

وقال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة هو-ران كريستوف مارو إن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، الذين كانوا يمضون إجازة في المأوى، إضافة الى أحد الكوادر العاملين معهم.

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يفكّر” بالضحايا وعائلاتهم، بينما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أنها ستتوجه الى مكان الحريق.

ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران “في كل أرجاء” النُزل الخشبي، المبني على الطراز الألزاسي، في بلدة فينتزهايم. وأوضح مصوّر لوكالة فرانس برس أن عناصر الإطفاء يواصلون، ظهراً، إلقاء المياه لتبريد الموقع.

وأشار إلى أن ألسنة النيران أتت على سقف النزل بالكامل، بينما أمكنت رؤية الإطار الخشبي متفحّماً في الطبقة الأولى، في وقت كان الدخان لا يزال يتصاعد من النزل. وتواجدت في المكان فرقة بحث ترافق عناصرها كلاب مدرّبة.

وأوضح عناصر الإطفاء أن النيران اندلعت في الطبقة الأرضية من النزل، وهو عبارة عن حظيرة قديمة تمّ تحويلها إلى بناء من طبقتين بمساحة 500 متر مربع.

(أ ف ب)

🔴 Voici les premières images de l'incendie qui s’est déclaré dans un gîte pour handicapés mentaux à Wintzenheim (Haut-Rhin). Les 11 personnes manquantes sont «potentiellement décédées», selon la préfecture. La Première ministre Élisabeth Borne se rend sur place. #12h45 pic.twitter.com/C1aAD7Cwb1 — M6 Info (@m6info) August 9, 2023