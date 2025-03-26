11 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وتكية طعام خيرية وسط قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الأربعاء، في سلسلة استهدافات إسرائيلية على مناطق بوسط قطاع غزة، ما رفع عدد الشهداء اليوم إلى 27، ضمن حرب إبادة جماعية دخلت شهرها الـ17.

وقالت مصادر طبية إن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، فقتلت فلسطينيين اثنين وأصابت آخرين.

وأضافت أن غارة ثانية متزامنة استهدفت تكية خيرية في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات (وسط)، ما أوقع 5 شهداء وعدد من الجرحى.

وقبلها بدقائق، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مسجد عبد الله عزام في مخيم 5 شمالي مخيم النصيرات، ما أسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.

5 شـــهداء بقصف الاحتلال تكية خيرية تعج بالفلسطينيين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/L2tWW5ORyt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 26, 2025

وباستشهاد هؤلاء الفلسطينيين الـ11 يرتفع عدد الشهداء الأربعاء جراء قصف وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي إلى 27، بعد أن كان 16 في وقت سابق، وفق المصادر الطبية.

(الأناضول)