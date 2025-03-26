سياسة | عربي | فلسطين

11 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وتكية طعام خيرية وسط قطاع غزة- (فيديو)

26 - مارس - 2025

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غزة: استُشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الأربعاء، في سلسلة استهدافات إسرائيلية على مناطق بوسط قطاع غزة، ما رفع عدد الشهداء اليوم إلى 27، ضمن حرب إبادة جماعية دخلت شهرها الـ17.

وقالت مصادر طبية إن غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، فقتلت فلسطينيين اثنين وأصابت آخرين.

وأضافت أن غارة ثانية متزامنة استهدفت تكية خيرية في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات (وسط)، ما أوقع 5 شهداء وعدد من الجرحى.

وقبلها بدقائق، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط مسجد عبد الله عزام في مخيم 5 شمالي مخيم النصيرات، ما أسفر عن 4 شهداء وعدد من الجرحى.

وباستشهاد هؤلاء الفلسطينيين الـ11 يرتفع عدد الشهداء الأربعاء جراء قصف وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي إلى 27، بعد أن كان 16 في وقت سابق، وفق المصادر الطبية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2025 الساعة 4:47 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء الغدر الصهيوني الأمريكي النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 😢🌿🤲🌿

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  2. يقول مراقب صريح صريخ:
    مارس 26, 2025 الساعة 5:26 م

    إلى متى يستمر مسلسل القتل والإبادة في غزه

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