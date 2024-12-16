11 شهيدا وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الشجاعية ومخيم النصيرات- (فيديو)

غزة: استشهد 11 مواطنا فلسطينياً، وأصيب آخرون مساء الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين شرق مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن ستة مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة القرم في شارع البلتاجي في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 13 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال،

فيديو محزن .. طفل يرتجف إثر إصابته في قصف الاحتلال مدرسة حمد بن عبد العزيز التي تؤوي نازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/yItTPaAw1z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 16, 2024

وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.