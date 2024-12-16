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11 شهيدا وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الشجاعية ومخيم النصيرات- (فيديو)

16 - ديسمبر - 2024

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غزة: استشهد 11 مواطنا فلسطينياً، وأصيب آخرون مساء الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين شرق مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن ستة مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة القرم في شارع البلتاجي في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 13 آخرين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال،

وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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  1. يقول مهند:
    ديسمبر 16, 2024 الساعة 2:19 ص

    اسرائيل لا تعطي للعرب اي قيمه وتضغط عليهم بواسطه امريكا ، ضعف وهوان لماذا لا يكون هناك اتحاد عربي مشترك ضد البلطجه الاسرائيليه والغرب المنافق ، المشكله انه من المستحيل ان يكون ذلك لان بعض الانظمه العربيه عملاء وخونه وتبع ومتصهينين . والحل هو الصبر حتى يأتي امر الله ويخلصنا من الخونه.

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