وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 45 شخصاً في هجمات إسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية- (فيديوهات)

بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، إن 45 شخصا استُشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 2865 منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الخميس، 4 غارات جديدة على قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، مواصلا تصعيده ضد هذا القضاء لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “الطيران الإسرائيلي المعادي شن 4 غارات على محيط مدينة بعلبك (مركز القضاء الذي يحمل الاسم ذاته) وبلدة دورس المجاورة”.

ولم تتضح على الفور حصيلة الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن تلك الغارات، لكنها تأتي بعد ساعات من توجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا جديدا لسكان مدن وبلدات في هذا القضاء بإخلائها فورا.

إذ أنذر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، سكان مدينة بعلبك وبلدتي عين بورضاي ودورس المجاورتين بإخلائها فورا، بادعاء أنها “منطقة قتال ينوي الجيش مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله بها”.

وهذا هو الإنذار الثاني من نوعه خلال 24 ساعة للمناطق ذاتها.

فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تجاوزت مناطق الإنذار إلى بلدات أخرى، لافتة إلى أن 3 غارات منها استهدفت منازل ومناطق سكنية، ما أودى بحياة 22 شخصا، معظمهم أطفال ونساء.

بدوره، استنكر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، في وقت سابق اليوم، إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بإخلاء مدن بكاملها، معتبرا ذلك “جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي”.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير الزهراني (جنوب) عند منتصف الليل، أدت إلى “سقوط 3 شهداء وتدمير منزل، والشهداء هم: حسين حمود، وأسامة مرتضى، ومحمد علي أبو دله”.

وأفادت بـ”تعرّض بلدة شيحين بقضاء صور جنوب لبنان صباحا لقصف مدفعي إسرائيلي باستخدام قذائف فوسفور محرم دوليا”.

كما أدت غارة جوية إسرائيلية، وفق الوكالة، على بلدة سحمر في البقاع الغربي (شرق) إلى “سقوط 3 شهداء وإصابة 3 مواطنين بجروح”.

وفي البقاع الغربي أيضا، وتحديدا على طريق القرعون، “استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ دراجة نارية ما أدى إلى سقوط شهيد”، بحسب الوكالة.

كما شنّت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ على سيارة في طريق بلدة عاريا – البقاع شرق العاصمة بيروت، حسب مراسل الأناضول.

وقالت الوكالة: “استهدفت مسيّرة معادية سيارة على الطريق الدولية في محلة ضهر الوحش – عاريا”.

وأفادت عن اشتباكات متواصلة في بلدة الخيام الحدودية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر “حزب الله”، حيث “يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل”.

وأضافت أن “الجيش الإسرائيلي يستعين بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي”، أثناء محاولاته للتوغل.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 شهيدا و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

