11 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة: استشهد 11 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأحد، جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، في إطار عدوان مستمر دخل يومه الـ646.

وأفادت مصادر طبية بأن خمسة مواطنين استُشهدوا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، إثر قصف نفذته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين. ومن بين الضحايا: حسن أنس درويش جنيد (42 عامًا)، وأحمد سليم أبو معمر، وسلمي أحمد معمر، وأحمد نياز أبو دحروج، وعبد الكريم أحمد النمروطي. كما سقط شهيد آخر في قصف طال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي بلدة القرارة شمال غرب خان يونس، أسفر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي عن استشهاد خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال. والضحايا هم: الصحافي حسام صالح العدلوني، وزوجته سعاد عبد محمود العدلوني، وابنه عبد الرحمن، وطفلتيه شهد وفيروز.

وفي وقت لاحق، أشارت مصادر طبية إلى سقوط شهداء ومصابين في قصف استهدف شارع المستوصف في منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون توفر حصيلة دقيقة حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر في مستشفيات القطاع، فإن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 85 شهيدًا، بينهم 46 في مدينة غزة وحدها، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت منازل وملاجئ للنازحين.

مشاهد صعبة توثّق لحظة إنقاذ طواقم الدفاع المدني لأطفال من تحت أنقاض منازل سكنية استهدفتها الطائرات الإسرائيلية، تعود لعائلات ياسين والمناصرة ودلول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. pic.twitter.com/jfSy68wIkf — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 13, 2025

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت 58,026 شهيدًا و138,520 مصابًا، مؤكدة وجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول فرق الإسعاف والإنقاذ بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.