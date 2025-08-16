11 قتيلاً إثر انفجار في مصنع أسلحة في روسيا

موسكو: أسفر انفجار وقع في مصنع أسلحة بمنطقة ريازان الروسية عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، الجمعة، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، السبت، التي عزت الحادث إلى عدم الامتثال لمعايير السلامة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تطبيق تلغرام: “أثناء عمليات البحث بين الأنقاض، عُثر على جثتين إضافيتين. للأسف، قضى 11 شخصاً”، مشيرة إلى إصابة 130 آخرين، وإلى مشاركة أكثر من 360 عنصر إنقاذ في الموقع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع صباح الجمعة في ورشة تضم مواد متفجرة، ونشرت مقاطع فيديو نسبت إلى الكارثة ـ لم تتحقق وكالة فرانس برس من صحتها ـ تُظهر سحباً كبيرة من الدخان.

Location of point of view: Lesnoi (Лесной), Ryazan Oblast, Russia at 54.20813, 40.46633 https://t.co/8wxCYpyGyk @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

An explosion at the Elastik gunpowder factory in Russia. pic.twitter.com/cyqkwNLFH2 — blinzka (@blinzka) August 15, 2025

وطال الانفجار، بحسب المصادر نفسها، مصنع “إيلاستيك” الذي ينتج مواد متفجرة وذخيرة، والواقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً من ريازان، العاصمة الإقليمية.

وفي عام 2021، أدى انفجار عرضي في الموقع نفسه إلى مقتل 17 شخصاً.

وأعلنت مجموعة “روستيك” العامة، التي تورد منتجات صناعية وتقنية عالية للقطاعين المدني والعسكري، الجمعة مشاركتها في عمليات إجلاء الجرحى بواسطة المروحيات بعد الكارثة.

ورغم أن أوكرانيا تستهدف أهدافاً عسكرية في روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، فإن السلطات الروسية لم تُشر إلى هذا الاحتمال في هذه الحادثة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقاً بتهمة “مخالفة” قواعد السلامة “في مواقع صناعية خطرة”.

وتُعد الانفجارات والحرائق العرضية أمراً شائعاً في روسيا، إذ يعود تاريخ معظم البنية التحتية الصناعية إلى الحقبة السوفياتية، وكثيراً ما يتم تجاهل معايير السلامة.

ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، كثفت البلاد جهودها الصناعية والاقتصادية لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

(أ ف ب)