11 قتيلاً بهجمات مدفعية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم وشمال دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أودت هجمات مدفعية نفذتها قوات «الدعم السريع» أمس الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية شمال دارفور بحياة 11 شخصا بينهم أطفال. وأفاد متطوعون في مستشفى النو، غرب العاصمة الخرطوم، بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل، إثر عمليات تدوين مدفعي نفذتها قوات «الدعم» في منطقة كرري.

وفي شمال دارفور، تجددت هجمات «الدعم» على معسكرات النازحين، حيث أعلنت لجان المقاومة مقتل 6 أشخاص، خلال هجمات بالمدفعية نفذتها «الدعم» في معسكر أبو شوك للنازحين.

وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك إن قوات «الدعم» قامت بقصف المخيم لليوم الثاني على التوالي.

وطالت الهجمات المدفعية معسكر زمزم للنازحين الذي تعرض لعمليات قصف استهدفت مناطق واسعة من المخيم، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وأدى قصف معسكر نيفاشا للنازحين إلى إصابة 17 مدنياً، بينهم ثلاث طفلات تتراوح أعمارهن بين 3 و5 سنوات.

بالتزامن دمر الطيران العسكري التابع للجيش شاحنة لقوات «الدعم السريع» شمال الفاشر كانت تحمل دراجات نارية وأسلحة وذخائر، وعلى متنها مقاتلون من منسوبي الدعم.

وأسقطت الدفاعات الجوية أربع طائرات مسيرة انتحارية، إلى جانب تحييد طائرة دون أن تحقق هدفها.

دفاعات الجيش الأرضية تسقط 4 مسيّرات استهدفت محطة كهرباء أم دباكر

وفي ولاية النيل الأبيض تصدت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش لـ(4) مسيرات استهدفت محطة كهرباء «أم دباكر» الحرارية في مدينة ربك، دون وقوع خسائر.

يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش تقدمه جنوب شرق البلاد، حيث استعاد مدينة الدالي بسنار ورورو في النيل الأزرق.

في الموازاة، كشف وزير البنى التحتية والنقل في ولاية الجزيرة أبو بكر عبد الله، عن تدمير 3200 محطة مياه خلال المعارك التي شهدتها الولاية بعد اجتياح «الدعم السريع» في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي استعاد الجيش السوداني مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وانتشرت قواته في نطاق واسع من الولاية.

وحسب وزير البنى التحتية في الولاية، اكتملت صيانة محطة مياه مدينة ود مدني الرئيسية وعادت إلى الإنتاج بنسبة 80٪، وأشار إلى تركيب وحدات الطاقة الشمسية في محطات المياه واستمرار الجهود لإعادة خدمات الكهرباء.

وأشارت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية الجزيرة عرفة محمود الى تضرر أكثر من 80٪ من مساحات القطاع المطري في الولاية. ولفتت إلى الضرر الكبير للقطاع البستاني وفقدان مضخات المياه والتراكتورات.

وطالب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في ولاية الجزيرة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك الحكومة الإتحادية بدعم الولاية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأدت العمليات العسكرية في الولاية إلى تدمير (8) مناطق صناعية في الولاية ونهب كل الأجهزة والمعدات والمركبات وعربات النفايات.

وخرج 14 ألف كادر طبي عن الخدمة من جملة 17 ألف كادر كانول يعملون في الولاية التي تمثل 27٪ من النظام الصحي في السودان. وأدت المعارك كذلك إلى تدمير مصنع الأطراف الصناعية.

وأعلنت حكومة الولاية فتح المدارس تدريجياً في ظل النقص الكبير في المعلمين مناشدة بفتح فرص لتوظيف المعلمين لسد النقص وضرورة معالجة مشاكل متأخرات مرتبات المعلمين واستحقاقات المعاشيين.