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11 مصابا بينهم 8 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي إسرائيل

3 - ديسمبر - 2023

عناصر من جيش الاحتلال تنتشر في مستوطنة بيت هيلل بالقرب من الحدود اللبنانية

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القدس المحتلة: أصيب جنود إسرائيليون، الأحد، جراء صاروخ مضاد للدروع أطلقته جماعة “حزب الله” من لبنان باتجاه مستوطنة “بيت هيلل” شمال إسرائيل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المصابين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، في وقت سابق الأحد، على مستوطنة قرب الحدود اللبنانية هم 11، بينهم 8 جنود.

وبحسب ما نشرته الإذاعة على حسابها في منصة “إكس” فإن “11 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة، بينهم 8 جنود و3 مدنيين، جراء الصاروخ المضاد للدروع، الذي أطلق على بيت هيلل (شمال)”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “تم رصد (إطلاق) صاروخ مضاد للدبابات باتجاه مركبة تابعة للجيش في منطقة بيت هيلل”.

وأضاف: “نتيجة لذلك، تعرضت السيارة لأضرار، وأصيب عدد من الجنود بجروح طفيفة نتيجة الشظايا”، دون تحديد عددهم.

الجيش تابع أن قواته “تهاجم مصادر النيران بنيران المدفعية”.

فيما أفادت القناة “12” العبرية (خاصة) بوجود “4 إصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في بيت هيلل”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار انطلقت في المنطقة، ثم تم إغلاق الطرق أمام حركة مرور السيارات.

على الجانب الآخر، قال “حزب الله” في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 (10:10 ت.غ) من ظهر ‏يوم الأحد، آلية عسكرية في قاعدة بيت هيلل بالصواريخ الموجهة ‏وأوقعت طاقمها بين قتيلٍ وجريح”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا متقطعا مع “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان؛ ما خلف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وبدأ هذا القصف غداة اندلاع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ما خلّف 15 ألفا و207 شهداء فلسطينيين و40 ألفا و652 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 3:07 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار حزب الله ونصر الله وفتح من الله قريب يا أحرار العالم الشرفاء، الله ناصركم وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🐸🐸🚀

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