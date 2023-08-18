11 مليون صفحة في ملف المحاكمة..ترامب يسعى لتأجيل قضية الانتخابات الفيدرالية حتى أبريل 2026

واشنطن- “القدس العربي”: يسعى محامو الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول على موعد للمحاكمة في أبريل 2026 لمواجهة اتهامات بأنه تآمر لإلغاء انتخابات 2020.

ويتجاوز هذا الموعد المقترح بفترة طويلة توصية وزارة العدل، الأسبوع الماضي، ببدء المحاكمة في 2 يناير 2024.

وقال محامو ترامب إن التأخير لسنوات طويلة ضروري للغاية بسبب الطبيعة غير المسبوقة للقضية والكم الهائل من المعلومات – 11.5 مليون صفحة – التي يتعين عليهم مراجعتها.

وقالوا إنه سيتعين عليهم مراجعة حوالي 100 ألف صفحة يوميًا من أجل تلبية موعد المحاكمة الذي اقترحته وزارة العدل.

وكتب محامو الدفاع ” إذا كنا سنطبع 11.5 مليون صفحة من الوثائق، مع عدم وجود فجوة بين الصفحات، بمعدل 200 صفحة في البوصة، فستكون النتيجة برجًا من الورق يمتد على ارتفاع 5000 قدم تقريبًا في السماء، وهذا أطول من نصب واشنطن التذكاري.

وتعود مسألة موعد بدء المحاكمة في النهاية إلى قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي من المتوقع أن تحدد موعدًا مبدئيًا على الأقل للمحاكمة خلال جلسة استماع في المحكمة في 28 أغسطس.

وكان من المتوقع بالفعل أن يكون جدول ترامب لعام 2024 مليئًا بمواعيد المحكمة وظهور الحملة الانتخابية.

وقد تم اتهام ترامب في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بمحاولة التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لتلك الولاية.

واقترح المدعون هناك موعدًا للمحاكمة في 4 مارس – قبل يوم واحد من يوم الثلاثاء الكبير عندما يكون معظم المندوبين على المحك في المنافسة الأولية لتحديد المرشح الرئاسي الجمهوري.