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11 منظمة حقوقية تدين استهداف الصحافيين أمنياً وقضائياً في مصر: حملة تدحض ادعاءات الانفتاح السياسي- (فيديوهات)

8 - أغسطس - 2024

صورة من الأرشيف لسجن مصري

 تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: أدانت 11 منظمة حقوقية الحملة الأمنية لاستهداف الصحافيين وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، بالإضافة إلى إخفائهم قسرياً، بسبب ممارستهم مهام عملهم الصحافي، وكان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطياً، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو/ تموز الماضي.

وأدانت المنظمات الموقعة سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحافيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسرياً إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وأكدت المنظمات أن استمرار ملاحقة الصحافيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهوداً حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحافيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحافيين على الأقل، بعضهم حبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم، أو إحالتهم إلى المحاكمة.

 وبيّنت المنظمات أن الخطاب الرسمي الذي يدفع شكلياً في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتناقض مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطياً، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

وقالت المنظمات، إن الهجمة الأمنية الأخيرة، التي طالت الصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر تثير المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحافيين المستقلين، خاصة في موقعي “عربي بوست” و”المنصة”، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحافيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

 وطالبت المنظمات النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه.

كما كررت المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحافيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحافيين المحبوسين كافة، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

 وألقي القبض على خالد ممدوح من أمام منزله في حي المقطم في القاهرة، فجر 16 يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا، يوم 21 يوليو/تموز الماضي، متهماً على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا.

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، فجر 22 يوليو/ تموز الماضي من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله، والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين.

وظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، متهماً على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏

وقررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطياً 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت ندى مغيث، زوجة عمر، قالت إن زوجها تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء في مقر احتجازه، قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة.

يذكر أن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي قدمَ، أواخر الشهر الماضي، طلبات للنائب العام المصري للإفراج عن الصحافيين المحبوسين، والسماح لمجلس النقابة بزيارتهم في السجون.

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  1. يقول alaa:
    سبتمبر 2, 2024 الساعة 2:50 م

    هذا عمل جيد ولكن هل من يسمع من السلطه المستبده الفاشيه

    رد

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