110 وفيات إثر فيضانات وانهيارات أرضية في الهند وباكستان- (فيديوهات)

توفي نحو 110 أشخاص نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في الهند وباكستان.

وقالت السلطات ووسائل إعلام محلية في الهند اليوم الجمعة إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد أكثر من 100 آخرين، بعد يوم من هطول أمطار غزيرة مفاجئة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وتلك هي ثاني كارثة من نوعها في منطقة جبال الهيمالايا خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وغمرت انهيارات طينية متدفقة وسيول قرية تشاسوتي في كشمير الهندية أمس الخميس، وجرفت زوارا تجمعوا لتناول الغداء قبل أن يتسلقوا التل في رحلة إلى مزار ديني شهير.

وتناثرت حقائب وملابس ومتعلقات أخرى في الطين مع أعمدة الكهرباء المكسورة اليوم الجمعة في وقت استخدم فيه منقذون المجارف والحبال والجسور المؤقتة في محاولة لانتشال الناس من تحت الأنقاض.

وقال أحد عمال الإنقاذ لوكالة أنباء آسيا الدولية “قيل لنا أن ما بين 100 و150 شخصا قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض”.

وتأتي واقعة أمس الخميس بعد أكثر من أسبوع بقليل من فيضان وانهيار طيني اجتاح قرية بأكملها في ولاية أوتاراخاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مستهل خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال البلاد “الطبيعة تختبرنا. في الأيام القليلة الماضية، اضطررنا للتعامل مع انهيارات أرضية وهبات صقيع وكوارث طبيعية أخرى”.

في السياق، صرح مسؤولون في باكستان أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على شمال غرب البلاد ومناطق أخرى.

ونجحت فرق الانقاذ في إجلاء 1300 سائح تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية تعرضت لانهيارات أرضية.

وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 360 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قضوا نحبهم في حوادث مرتبطة بهطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان منذ يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، ووقعت معظم الوفيات في مناطق بشمال وشمال غرب البلاد.

وقال فايز الله فراق المتحدث باسم الحكومة الإقليمية بإقليم جلجت بلتستان إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس بسبب فيضانات مفاجئة في منطقة جازار بالإقليم. وأفاد مسؤول بفرق الانقاذ يدعى أمجد خان أن 16 شخصا آخرين، من بينهم نساء وأطفال، فارقوا الحياة أول أمس بإقليم خيبر باختونخوا بعد أن تسببت موجة أمطار غزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، وأضاف أن المياه جرفت 17 شخصا آخرين ومازالوا في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول حكومي يدعى سليم خان في منطقة بتجرام بشمال غرب البلاد أن الفيضانات المفاجئة أودت بحياة عشرة أشخاص، ومازال 18 آخرون في عداد المفقودين.

(وكالات)