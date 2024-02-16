112 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة، الجمعة، إلى “28 ألفا و775 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتُحاكم على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الخسائر في القطاع، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و775 شهيدا و68 ألفا و552 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

كاميرا #الجزيرة ترصد مشاهد قاسية وجثث متناثرة على الأرض نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بشارع الجلاء وسط مدينة #غزة #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/TLiA3qRPPB — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 15, 2024

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة “جرائم إبادة” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

"أنا بنتي ماتت من الجوع"

ما يحدث للمدنيين في غزة اسمه "مجاعة" وهي تحدث بفعل فاعل يجوعهم بهدف قتلهم وهذه جريمة حرب موصوفة يشارك بها عدة دول بعضها للأسف دول عربية

هذه الجرائم تدخل التاريخ ولا تُنسى

يموت السوريون ولا ينسون من حاصرهم وجوعهم حتى مات أطفالهم "إيران وحزبالله وروسيا… pic.twitter.com/9rjpRIR0Rk — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 16, 2024

يا ربي.. ماذا بقي من دروس يا #غزة لم نتعلمها منك..

حتى أطفالك في صبرهم وثباتهم، وأناشيد عزتهم..

يا #غزة؛ والله لن يُضيعك الله.. pic.twitter.com/GwTwCoQe9d — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 15, 2024

(الأناضول)