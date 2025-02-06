113 مصابا فلسطينيا دخلوا مصر منذ بدء الهدنة

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن مصر استقبلت 113 مصابا فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري.

وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إن مصر استقبلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة، نحو 103400 حالة، بينها 113 مصابا منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتاً إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12300 طفل، تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.

كما أكد وزير الصحة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، جاهزية 164 مستشفى لاستقبال الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلاً عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.

والأربعاء، دخلت إلى مصر الدفعة الرابعة من الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج في مستشفى العريش العام.