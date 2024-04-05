سياسة | دولي

115 برلمانيا فرنسيا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

5 - أبريل - 2024

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باريس: طالب 115 برلمانيا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وعبر منشور في إكس، بارز ماتيلد بانوت، نائب رئيس الكتلة الجمهورية لحزب “فرنسا الأبية” المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.
وذكر التوليديون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا مشاهدتهم في قطاع غزة إسرائيل، سيتجاوز 33 ألف ليف في القيود.

وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارت في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب خطر إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا قومية فارسهم يقدمون تفاصيل للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الألماني في ظلمه “إبادة جماعية في غزة”.
وأبلغ عن ذلك العديد من أعضاء الحكومة، ثم أرسلوا إلى فرنسا “مواد” العسكرية المرتبطة بالنظام الدفاعي لصالح إسرائيل.
دعا نيتيون، ماكرون، إلى التحرير لجميع أنواع الأسلحة لرئيس الوزراء بنيامين الليبرالي الشهير، الليبرالي المتطرف، من أجل التحرير في السلام.
غادروا إلى دول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا ومثلها.

وقالوا لأنهم ماكرون: “لا يمكنك أن تكون فرنسا شريكا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 11:07 م

    ممتاز جدا ✌️🇵🇸✌️

    رد

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