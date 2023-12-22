12ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وسط قمع إسرائيلي

القدس – «القدس العربي»: أصيب عشرات المواطنين المقدسيين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مجموعات المصلين، في منطقة وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتجمع المصلون في وادي الجوز لأداء صلاة الجمعة، بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت قوات إسرائيلية تجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.

وأشار مصلون إلى الاعتداء على عدد من الصحافيين الذين كانوا موجودين في المكان من أجل تغطيه الحدث، وأبعدتهم عن المكان.

وتمكن 12 ألف مواطن من دخول الأقصى، بسبب إجراءات مشددة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، حيث منع الاحتلال المصلين من الدخول لأداء الصلاة الفجر، وأغلقت أبواب المسجد، ومنع من هم من خارج البلدة القديمة في مدينة القدس، سواء من أراضي عام 48 أو من أحياء القدس المحيطة بها من الدخول.

يذكر أن دعوات أطلقها نشاط مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه، حيث يتعرض لحصار في ظل هجمة تهويدية كبيرة ضده.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحافي، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ورغم تشديدات الاحتلال العسكرية، فقد شهدت مصليات وباحات الأقصى، فجر الجمعة، ازديادا في أعداد المصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن المسجد شهد فجرا ازديادا في أعداد رواده في ظل دعوات متواصلة لكسر الحصار عنه وعدم تركه وحيدا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

ونقل مصلون أن جموعا من المقدسيين، والمئات من أهالي فلسطين المحتلة عام 1948، أدوا صلاة الفجر على طريق باب الأسباط بعد أن منعهم الاحتلال من دخول المسجد الأقصى المحاصر. واعتبرت حركة «حماس» منع إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس والاعتداء عليهم «استمرارا لحالة الحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني». وقالت الحركة إن «تشديد قوات الاحتلال القيود على شعبنا الفلسطيني في القدس ومنعهم من الوصول الى المسجد الأقصى (الجمعة) والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا». وأوضحت في بيان أن الفلسطينيين يتصدون لهذه الحرب «بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد، بالمرور». وحذرت من «خطورة التصعيد في القدس والأقصى»، داعية «منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد الخبيثة».

وسبق أن دعت الحركة في الضفة الغربية والقدس، لأوسع مشاركة في المسيرات الحاشدة «تلبية لنداء فك الحصار عن الأقصى وانتصارا لغزة ومقاومتنا الباسلة».

واستنفرت حراكات شبابية مقدسية ومن فلسطينيي الأراضي المحتلة للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك في مليونية «جمعة فكّ الحصار عن الأقصى».

كما وجهت دعوات لأهالي الضفة الغربية للتوجه الى الحواجز القريبة من مدينة القدس والوصول الى أقرب نقطة للمسجد الأقصى ومدينة القدس وأداء صلاة الجمعة فيها، وإشعال كافة نقاط التماس والمواجهة مع الاحتلال على الحواجز المؤدية لمدينة القدس.

وأعلن نشطاء فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن تسيير قوافل الرباط إلى المسجد الأقصى، للمشاركة في إعماره والحشد في ساحاته المباركة وكسر الحصار المفروض عليه منذ 80 يوما.

ودعا النشطاء في الداخل المحتل لإعادة تفعيل «قوافل الرباط» وشد الرحال للمسجد الأقصى في كافة المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتسيير حافلات يومي الجمعة والسبت والتوجه للمسجد لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليه.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أحكم الاحتلال قبضته على المسجد الأقصى، وقيّد دخول المصلين إليه، في الوقت الذي يسمح فيه باقتحام المستوطنين للأقصى وممارسة طقوسهم التلمودية.

وتصاعدت إجراءات إسرائيل بوتيرة متسارعة حتى وصل الأمر إلى منع عدد من كبار السن من سكان البلدة القديمة، والاعتداء عليهم بالضرب ودفعهم أرضاً، إذ لم يعد المنع مقتصراً على مَن هم خارج البلدة القديمة، وإنما شمل سكانها من كبار السن أيضاً.

ويجري منع الصلاة على عتبات الأقصى، وإبعاد الشبان بالقوة عن محيطه، وفرض القيود على دخول البلدة القديمة، بالانتشار الأمني على كافة الأبواب، وتوقيف الشبان وشبحهم والتحقيق الميداني معهم.

وذكرت مصادر مقدسية في وقت سابق أن 1332 مستوطناً قد اقتحموا المسجد الأقصى في آخر مواسم الأعياد اليهودية (الأنوار/الحانوكاه) لهذا العام، والذي نفذ فيه المقتحمون على مدار 5 أيام انتهاكات عديدة أبرزها إضاءة الشموع مرتين، وأداء الصلوات العلنية، ومنع المصلين من الدخول بشكل كامل خلال فترة الاقتحام، ومنع حراس الأقصى من مراقبة المقتحمين.