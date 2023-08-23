12 أسيرا يواصلون معركة الإضراب.. وضباط المخابرات الإسرائيلية يتفاخرون بتوثيق الاعتقالات

غزة – “القدس العربي”:

ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 12 أسيرا، في سجون الاحتلال، غالبيتهم من الأسرى الإداريين، كما واصلت سلطات السجون حملات التنكيل بالمعتقلين بمن فيهم المرضى، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس هيئة شئون الأسرى ضباط المخابرات الإسرائيلية بالتنافس فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في شن حملات الاعتقال الجديدة.

ودخل الأسير ماهر الأخرس، وهو من قياديي حركة الجهاد الإسلامي في إضراب عن الطعام، من لحظة اعتقاله فجر الأربعاء، من إحدى مناطق محافظة جنين شمال الضفة، وهو أسير سابق كان قد خاض إضرابا طويلا عن الطعام، انتهى بانتصاره وإطلاق سراحه.

إلى ذلك فقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين المضربين إلى ثمانية، بانضمام الأسير سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) وهو طالب في كلية الهندسة في جامعة البوليتكنك، ومضرب منذ أربعة أيام، إلى جانب كل من سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، اللذين يواصلان إضرابهما منذ 21 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 17 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ 14 يومًا.

وإلى جانب هؤلاء الأسرى، يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا)، إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في “سجن عوفر”، كما يواصل الأسير حاتم القواسمة (42 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم الـ 11 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في “سجن ريمون”، علما أن حاتم معتقل منذ عام 2003 وهو محكوم بالسّجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002.

كما يواصل الأسير حاتم السغلي إضرابه عن الطعام منذ أسبوع، رفضا لظروف اعتقاله السيئة في “سجن عسقلان”.

في السياق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إن حجم الاعتقالات الكبير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي شهدته السنوات القليلة الماضية، يعود لجملة من الاسباب، أبرزها حالة المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يسمون ضباط المناطق في مخابرات الاحتلال.

وكشف فارس أن غالبية الاقتحامات والاعمال التخريبية التي ينفذها جنود الاحتلال بتعليمات ضباط المخابرات، يتم نشرها على صفحات “فيسبوك “، حيث تنشر صور المعتقلين وهم مقيدو اليدين ومعصوبو العينين، بالإضافة الى التقاط الجنود الصور معهم، واستخدام ذلك للتهديد والوعيد.