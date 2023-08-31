12 برلمانيا من تكساس يطالبون بايدن بإجبار إسرائيل على وقف الهجمات ضد الفلسطينيين

غزة – “القدس العربي”:

طالب 12 نائبا عن برلمان ولاية تكساس الأمريكية، إدارة البيت الأبيض بإجبار إسرائيل على وقف العدوان العسكري في الضفة الغربية، في وقت اعتمدت فيه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تقريرها السنوي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء طلب البرلمانيين الأمريكيين في رسالة وجهوها إلى رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية تكساس غيلبرتو هينوجوسا، واللجنة التنفيذية بالولاية، عبروا فيها عن قلقهم إزاء “الوضع السيئ” في المنطقة، الذي قالوا إنه يشهد “أخطر تصعيد للعنف منذ عقود”.

وذكر موقع “دولة فلسطين” أن الرسالة التي شددت على ضرورة إجبار إسرائيل على وقف أي عدوان عسكري حالي أو مستقبلي في فلسطين.

كما أكدت على ضرورة أن تشمل المفاوضات الطلب من الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) الاعتراف بسيادة كل منهما وحقه في تقرير المصير، والضغط من أجل تحقيق مستقبل يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام.

وجاءت الرسالة كذلك على الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين للاجئين الذي أدى إلى ارتقاء فلسطينيين، فضلا عن الدمار الكبير الذي خلّفه هناك.

والجدير ذكره أن حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في الوقت ذاته سياسات الاحتلال العنصرية، تتصاعد بشكل كبير في العديد من الولايات الأمريكية، بمشاركة هيئات حقوقية وطلابية وجامعات وكنائس وحتى مؤسسات يهودية مناوئة لسياسات دولة الاحتلال.

وفي مرات سابقة جرى تنظيم فعاليات في الجامعات اشتملت على فضح سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، كما شهدت ميادين وشوارع في مدن أمريكية رئيسة تظاهرات لمناصرة القضية الفلسطينية.