20 شهيداً بينهم 10 أطفال في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 15 شهيدا بينهم 9 أطفال و5 نساء حصيلة مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق عائلة العجلة بقصف استهدف منزلهم فجر السبت في منطقة الزوايدة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال شنت 3 غارات على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة.

#صور .. من استهداف بركس الذي خلّف 10 شهـ.ـداء منهم اطفال اشلاء وعدد من الجرحى في محيط مدخل الزوايدة وسط القطاع pic.twitter.com/o9yRu88EbG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل في الحي، كما أصيب طفل جراء إطلاق نار استهدف خيام النازحين قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف منزل قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شارع صلاح الدين الرئيس بين كافة مناطق القطاع في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية بحي تل السلطان غرب رفح.

محدث .. 3 شـ.ـهداء وجرحى معظمهم من الاطفال جراء استهداف الاحتلال لبركس في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/CwzN2ZPiFj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2024

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)