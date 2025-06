12 قتيلا على الأقل في ضربات روسية على شرق أوكرانيا- (صور وفيديو)

كييف: قتل 12 شخصا على الأقل في ضربات شّنتها روسيا على شرق أوكرانيا ليل الجمعة السبت، تأتي عقب هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت للطاقة، وقبل أيام من مباحثات يجريها وفدان أمريكي وأوكراني في السعودية سعيا للتوصل إلى هدنة في الحرب بين كييف وموسكو.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت “قصف” أوكرانيا ورفضت إحلال السلام، بينما بدأت واشنطن مباحثات مع موسكو لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

على رغم ذلك، استهدفت ضربات روسية مناطق في شرق أوكرانيا ليلا، خصوصا مدينة دوبروبيليا في منطقة دونيتسك.

I don’t want to ignore this. Yesterday, the Russians mercilessly launched airstrikes on residential areas of Kostyantynivka, Donetsk region. Rescuers worked non-stop to extinguish the fire and save people. pic.twitter.com/Sb0JDsr3ft

— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) March 7, 2025