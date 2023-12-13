120 مقبرة جماعية في غزة … وشهادات لـ «القدس العربي» عن صعوبات دفن الشهداء

غزة – «القدس العربي» – وكالات: أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية تنتشر في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب ما أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده.

وقال: «لجأ الناس في قطاع غزة لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة».

وأضاف: «وثقنا أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة».

وأوضح أن العائلات لجأت لهذا الخيار في ظل «استحالة الوصول للمقابر الرئيسية بفعل تقطيع الطرق وتدمير البنى التحتية وعمليات الاستهداف المستمرة».

واستكمل قائلا: «عمليات الدفن تواجه صعوبة كبيرة نتيجة فقدان معظم أو كافة أفراد العائلة بالتالي لا يمكن القيام بإجراءات الدفن، فيما يضاف لذلك صعوبة استقبال المستشفيات لحالات الوفاة خاصة مع توقف عملياتها في مدينة غزة والشمال».

وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت «منذ بداية عمليات الإبادة في غزة كما كبيرا من جرائم القتل الجماعي المنتظم».

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دفنت طواقم مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، نحو 100 جثمان لفلسطينيين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي ولفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى، بحسب تصريح سابق لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع منير البرش.

كما حفرت عائلات فلسطينية نازحة قبورا عشوائية لأفرادها، الذين «استشهدوا جراء الاعتداء الإسرائيلي على المجمع»، وفق شهود عيان.

كما سبق وأن وثقت عدسة الأناضول في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إنشاء مقبرة جماعية في ساحة سوق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبين أزقته.

فيما قال الصحافي الفلسطيني أنس الشريف، العامل في قناة الجزيرة الفضائية، للأناضول، إنه اضطر لدفن والده الذي استشهد في استهداف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا، داخل ساحة مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لعدم تمكنه من الوصول الى المقبرة لمواراته الثرى.

الضحايا يوارون الثرى في الميادين والساحات العامة والمدارس

ويقول جمال سعيد: «حينما يموت لنا شخص في هذه الحالة وهو وارد من جراء القصف المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي نختار كيف نجهز هذا الجثمان، قبل ذلك كنت تحتار في كيفية تجهيز جثمان ابنك أو أخيك أو زوجك أو أبيك أو أي أحد من أفراد الأسرة، نعم تدخلنا الحيرة؛ لأننا لا نجد كفنا ولا قماشا نستر به الشهيد». جمال الذي فقد أربعة من أحبائه يضيف لـ «القدس العربي»: «المصيبة الكبرى أين تواري صديقك الشهيد إلى مثواه الأخير، الآن صرنا ندفن موتانا في الميادين والساحات العامة والمدارس»، ومضى وهو يضرب كفا بآخر ويردد: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل».

ويشير إلى أن لكل شيء ثمنا قائلا: «للحرية والعدالة والكرامة يموت أهل غزة بالآلة الحربية الإسرائيلية القمعية صباحا ومساء، لم تتوقف العمليات العسكرية وتيارات الدماء تنساب في أطهر تربة بالعالم».

أما زيدان سليمان من بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، فقد اضطر لأن يدفن ابنه بعد أن استشهد تحت الهدم الكامل للمنازل من جراء انفجار صاروخ على المنطقة؛ فدفنه في إحدى ساحات الحي، كان يستخدمها الصغار للعب والمرح.

ويقول لـ «القدس العربي»: «كما ترون، وأنتم تقفون على الحقيقة، لا نستطيع دفن من مات لنا لا ليلا ولا نهارا ولا في أي وقت إلا بصعوبة بالغة، أحيانا الجثت تتعفن، هذا ما وصلنا له نحن الفلسطينيين». وتابع بقهر وغضب «ظللنا نقاتل وحدنا ونموت وحدنا ولا أخوة ولا نخوة ولا يحزنون. لكن الفلسطينيين لهم الله رب لا ينساهم، والنصر سيكون حليف الفلسطينيين».

وتعكس هذه المواقف مدى الألم والغصة في قلوب أهالي الشهداء حينما تحتضن التربة جثت شهدائهم بعد استهدافها، فدفنوا في مقابر جماعية حيث لا سبيل إلا لذلك وتراب الأمل يغرق بموجات الألم.

«أرواح هؤلاء الشهداء تصرخ، تبحث عن إجابات وافية من العرب والمسلمين، قالوا: هم دعاة السلام وعراب الإنسانية، والموت في غزه يحاصر الصبي والشيخ والمرأة والطفل»، بهذه الصرخة بدأ خالد حمدان والد عشرة شهداء حديثه لـ»القدس العربي».

ويكمل «لا نجد مواراة الثرى وتكريم شهدائنا بما كفلته لهم الحقوق والنصوص القانونية والشرعية حتى في مناطق الحروب لا تكريم للموتى ودفنهم في المقابر التي خصصتها لهم الجهات الحكومية المختصة».

وبين أن أهل غزة «لا يجدون سبيلا إلا عبر مجموعات في مقابر جماعية، نصرخ في وجوه العالم كله: يا أمة الدنيا، هل قضيتنا للعدالة مشروع حق أم باطل يتخذه الاحتلال منهجا للتخلص من شعب بكامل إرادته وكرامته ومعتقداته؟».

وفي مقبرة خاصة في وسط مخيم جباليا، دفن هؤلاء الشهداء العشرة جنباً إلى جنب، يحيط بالقبور سياج حديدي، ووضعت الأعلام على القبور لتكريم تضحياتهم. يعكس هذا المشهد المؤلم حجم الخسائر البشرية التي يعاني منها الفلسطينيون في مواجهة القصف والغارات الإسرائيلية المتكررة على القطاع.

ويؤكد عبد الكريم عبد الله، الواعظ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن هذه المقابر ليست إلا مجرد تذكير بالمأساة التي يمر بها المواطنون في غزة، فالفلسطينيون في قطاع غزة يطمحون إلى العيش بكرامة وحرية في وطنهم المحتل، بعيدا عن العنف الدمار والقتل الإسرائيلي.

وذكر لـ «القدس العربي» أن «الفلسطينيين منذ النكبة حتى اليوم يطالبون وينادون بحقهم في حياة آمنة ومستقبل مشرق، حيث تكون الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني هو الخيار الوحيد». وواصل «المقابر الجماعية تبين حجم المأساة في قطاع غزة، وتعد جزءا من واقع حياة سكانه الذين يشهدون المعاناة والفقدان بشكل يومي؛ فعلى الرغم من كل التحديات التي يواجهونها، يحاول الأهالي المحافظة على هويتهم وتوجيه رسالة قوية إلى العالم أنهم لن يستسلموا للقتل والاستهداف الإسرائيلي». وطالب العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان، وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة قائلا: «يجب أن تُحقق العدالة للضحايا وتوفير الحماية للمدنيين، ولن يكسر إرادة الفلسطينيين أحد في السعي لاستعادة حقوقهم وتحقيق حريتهم».

وبينت مرفت النحال منسقة وحدة المساعدة القانونية أنه من المنظور الإنساني والأخلاقي يجب دفن الأشخاص الذين يفقدون حياتهم في النزاعات والمواجهات دون تكريم؛ هو عدم احترام لحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر من إسرائيل.

وأوضحت لـ «القدس العربي» «الشوارع الفرعية تعد مكانًا لدفن الشهداء بدلا من المقابر التي خصصت لدفن الإنسان، لكن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بذلك».

وتابعت «الجيش الإسرائيلي يقصف ويقتل بصورة مستمرة وجثث الشهداء في الثلاجات؛ فلا سبيل إلا عبر هذه المقابر الجماعية في هذه الطرق الفرعية، والظروف القاسية جدًّا التي يعيشها السكان في غزة تجعلهم غير قادرين على توفير الحجارة اللازمة لتجسيد شواهد القبور».

وبينت أن هذه الممارسة الإسرائيلية انتهاكٌ صارخ لقيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. قائلة: «الحق في الدفن اللائق وتكريم الموتى هو حق أساسي يجب أن يحترمه الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مسؤولياتهم».

علاوة على ذلك تضيف «عدم قدرة أهالي غزة على توفير الحجارة التي تحمل معالم القبور يجعل من الصعب على أفراد الأسر زيارتها، وأيضا لا يستطيعون معرفتها وتمييزها بعد مرور الوقت».

وطالبت بضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب سكان قطاع غزة، ودعمهم في مطالبهم العادلة لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، وإنهاء الوضع المأساوي.

ودعت إلى «توفير الظروف الكريمة اللائقة للدفن وتكريم الضحايا، ومعاملة الأفراد الذين فقدوا أرواحهم بكرامة واحترام، مؤكدة أن تعزيز قيم حقوق الإنسان الأساسية هي التي يجب أن يعيش بها الجميع على قدم المساواة في العالم بأسره».

وبشكل أوضح، لفتت إلى أن الدول العظمى تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية بوضع حد للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض القانون الدولي والحقوق الإنسانية.