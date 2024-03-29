125ألفاً أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى… وطرد المعتكفين من الساحات

القدس – «القدس العربي»: قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن المسجد الأقصى المبارك ما زال يعاني من تشديدات وسياسة حصار إسرائيلية في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان أمس في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على مدينة القدس.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بلغ عد المصلين 125 ألف مواطن.

وأدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.

ووثق نشطاء في فيديوهات مئات المصلين نساء ورجالا يؤدون الصلاة على الأسفلت على مقربة من حواجز الاحتلال التي تفصل القدس عن مناطق الضفة الغربية، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا وبيت لحم.

وأعاق الاحتلال وصول المصلين من الضفة الغربية بفعل سياسة فرض قيود مشددة وتضييق على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

وعزّزت قوات الاحتلال من وجودها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وطاول المنع، حسب مصادر فلسطينية، المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، ولم يتمكنوا من عبور حواجز الاحتلال المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.

وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خصوصاً عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بـ «شبح» الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

وأشار الشيخ صبري في رسالته أمس الجمعة، التي وجّه فيها نداء الى جميع سكان بيت المقدس بضرورة الوصول إلى المسجد الأقصى في رمضان وغيره، إلى أنّ تشديدات الاحتلال ما زالت قائمة ما ترتب عليه حرمان سكان مناطق الضفة الغربية من الصلاة في الأقصى في رمضان.م

سيرة للمرة الأولى

وأضاف: «كان يفترض أن يصلي في الأقصى ما يقرب من 300 ألف مصل، وهو الرقم نفسه الذي صلى في الأقصى في الجمعة الثالثة من العام الماضي، أما اليوم فالأعداد تتجاوز حاجز الـ 100 ألف مصل».

وقال: «هذا دليل على أن الاحتلال يخالف حق العبادة الذي يفترض أن يكون حقا حرا للجميع». وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، إن «الشعب الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم (أمس) للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده».

ونُظّمت لأول مرة منذ أشهر، مسيرة ضخمة جابت ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر تخللتها تكبيرات وهتافات دعمت المقاومة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

ووثق معتكفون صوراً تظهر عشرات ألوف المصلين يحتشدون في المنطقة بين قبة الصخرة والمسجد القبلي يهتفون ضد سياسات الاحتلال، ويطلقون تكبيرات، ويطالبون بحماية الأقصى.

ومنعت شرطة الاحتلال فجر الجمعة الأهالي عند باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، من الدخول لتأدية صلاة الفجر.

وضيقت سلطات الاحتلال على المعتكفين في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وأجبرتهم على الدخول للمصلى القبلي، وعلى المعتكفين في باحات المسجد الاقصى في أولى ليالي الاعتكاف في الأيام العشرة الأواخر من رمضان.

وافاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات وأبقت على أولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

ضرب النساء

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتدت أيضا على النساء بالضرب أثناء طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

واكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، وحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من ليلة الجمعة – السبت في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وتواصلت الدعوات المقدسية والفلسطينية للنفير والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، للذود عن المسجد وحمايته وكسر الحصار عنه.

يذكر أن شرطة الاحتلال أبلغت قبل يومين «منظمات وجماعات الهيكل» قرارها بإغلاق المسجد الأقصى في وجه اقتحامات الجماعات المتطرفة ابتداءً من يوم الأول الخميس ولمدة 16 يوماً، بحجة «الأوضاع الأمنية في ظل الحرب الحالية».

وردا على ذلك نظمت «جماعات الهيكل» تظاهرة احتجاجية أمام منزل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع في الخليل، احتجاجاً على قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام الاقتحامات.

وكان قد دعا لاقتحام الأقصى طوال شهر رمضان وعدم إغلاق «باب الاقتحامات» لتحويلها الى سياسة «صفر فلسطينيين»، ودعا قبل عدة أيام إلى التراجع عن السياسة التي تم اعتمادها، والتي تقضي «بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتطالب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتخفيف الضغط على الفلسطينيين في القدس خوفاً من اشتعال الضفة الغربية وخروجها عن السيطرة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. واحتجت أوساط اليمين المتطرفة على قرار إغلاق «باب الاقتحامات»، واعتبرته رضوخاً لإرادة المقاومة، وحمّلت مسؤولية القرار للوزير بن غفير، ووصفوا الخطوة بـ «التراجع لصالح الأجهزة الأمنية التي تخشى توسيع جبهة الحرب».

وكانت تقارير عبرية قد ذكرت نقلا عن مصدر أمني أن قرار إغلاق ‌ المسجد الأقصى في النصف الثاني من رمضان في وجه اقتحامات المستوطنين هو تطور دراماتيكي يعكس حجم القلق لدى المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهو نتيجة مباشرة لتداعيات السابع من أكتوبر وما بعدها.

وأضاف المصدر :»التطورات في ‌ الأردن والمسيرات الشعبية شكّلت عاملاً حاسماً نحو هذا القرار».