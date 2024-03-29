مسيرة حاشدة في باحات الأقصى تهتف للمقاومة وضد سياسات الاحتلال و125 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان- (صور)

القدس- “القدس العربي”:

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الأقصى ما زال يعاني من تشديدات وسياسة حصار إسرائيلية في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وقال في رسالة وجه فيها نداء لجميع سكان بيت المقدس بضرورة الوصول إلى المسجد الأقصى في رمضان وغيره، إن التشديدات الاحتلالية ما زالت قائمة وهو ما ترتب عليه حرمان سكان مناطق الضفة الغربية من الصلاة في الأقصى في رمضان.

وتابع الشيخ: “كان يفترض أن يصلي في الأقصى ما يقرب من 300 ألف مصل، وهو نفس الرقم الذي صلى في الأقصى في الجمعة الثالثة من العام الماضي، أما اليوم فالأعداد قد تتجاوز حاجز الـ 100 ألف مصل”.

وقال: “هذا دليل على أن الاحتلال يخالف حق العبادة الذي يفترض أن يكون حقا حرا للجميع”.

تغطية صحفية | رغم عراقيل الاحتـ.ـلال..

عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى pic.twitter.com/6rZHN9QNzh — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 29, 2024

وأدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وفلسطين 48 والضفة الغربية صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، إن الشعب الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييق على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقد أدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.

ووثق نشطاء بفيديوهات مئات المصلين نساء ورجالا يؤدون الصلاة على الأسفلت على مقربة من حواجز الاحتلال التي تفصل القدس عن مناطق الضفة الغربية، بسبب منعهم من الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجزي قلنديا وبيت لحم.

وأفادت مصادر من الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، من الدخول للمسجد الأقصى، عبر حواجزها المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.

وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خاصة عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بشبح الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

ونظم لأول مرة منذ أشهر مسيرة ضخمة تجوب ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر تخللها تكبيرات وهتافات دعمت المقاومة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

ووثق معتكفون صورا تظهر عشرات الاف المصلين يحتشدون في المنطقة بين قبة الصخرة والمسجد القبلي يهتفون ضد سياسات الاحتلال وبتكبيرات ومطالبات بحماية الأقصى.

قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا..

من أجواء الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، حيث يعتكف مئات المصلين إحياء لليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك#اعتكافي_في_الأقصى#نساء_المسلمين#انقذوا_مستشفى_الشفاء#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/sNW88YSlJI — Ghandour8384 (@Ghandour1533881) March 29, 2024

ومنعت شرطة الاحتلال العشرات من الأهالي فجرا عند باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، من الدخول لتأدية صلاة الفجر.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات وابقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

وقال شهود عيان، ان قوات الاحتلال اعتدت ايضا على النساء بالضرب أثناء طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

واكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

ورغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى؛ تمكن الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وانطلقت دعوات مقدسية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، حتى نهاية شهر رمضان لمنع الاحتلال من الاستفراد بالأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتواصلت الدعوات المقدسية والفلسطينية للنفير والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، للذود عن المسجد وحمايته وكسر الحصار عنه.

وشددت الدعوات على ضرورة إحياء كل الصلوات في المسجد الأقصى، مؤكدة على كل من يستطيع الوصول إلى المسجد خاصة من مناطق القدس كافة.