13 خبيرا إسرائيليا يطالبون بالتحقيق في استئناف الجيش عدوانه على غزة

القدس: طالب 13 خبيرا قانونيا إسرائيليا بالتحقيق في استئناف الجيش حرب الإبادة على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي للاشتباه في ارتكابه “جرائم حرب”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس: “طلب 13 خبيرا قانونيا (دون تسميتهم) من النائب العام غالي بهاراف-ميارا، والمدعية العامة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي فتح تحقيق في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على غزة في مارس الماضي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب”.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في حينه “مقتل 7 من كبار مسؤولي حماس في الهجوم، الذي شمل عشرات الغارات الجوية، وأنهى وقف إطلاق النار” الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت الصحيفة: “وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، قُتل 436 شخصا بينهم نحو 300 امرأة وطفل” في الهجوم الإسرائيلي.

فيما لم تعلق المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التحقيق.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل حتى الخميس أكثر من 1163 فلسطينياً وأصابت 2735 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع منع تل أبيب دخول المساعدات للقطاع، وتفرض عليهم حصارا مطبقا رغم كافة المناشدات الدولية.

(الأناضول)