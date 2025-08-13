13 سنة من البحث عن الصحافي الأمريكي تايس في سوريا: لقاءات سرية ومعلومات مضللة ورفض الأسد القاطع لمناقشة موضوعه

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا عن جهود متابعة وتحديد مصير الصحافي الأمريكي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل 13 عاما. وقالت إنها عثرت على تفاصيل جديدة لم يكشف عنها من قبل عن جهود العثور عن الصحافي الذي اختطف في سوريا.

وشارك في إعداد التقرير كل من سعاد مخنيت وإيلين ناكاشيما وجوانا سليتر وأرون شيفر، وقالوا إن الصحافي الأمريكي، احتجز في سجن مؤقت كان يديره مسؤول أمني سوري بارز.

وكان لدى السجين طلب من آسريه: هل يمكنه الحصول على صابون، أو منشفة، أو شيء يقرأه؟ وبعد أيام، حاول أوستن تايس يائسا الحصول على حريته، حيث ضغط جسده عبر نافذة زنزانته، وألقى المنشفة على جدار خارجي مغطى بشظايا الزجاج. وكان تايس، البالغ من العمر 31 عاما، مراسلًا معروفًا بشجاعته في تغطية الحرب الأهلية السورية الوحشية، وجنديا سابقا في مشاة البحرية قاتل في العراق وأفغانستان، وقد احتجز في منتصف آب/أغسطس 2012 بالقرب من العاصمة السورية. لكن محاولة الهروب في تشرين الأول/ أكتوبر تلك قصيرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وسوريين، وكذلك للمحقق الذي حقق مع تايس. فقد أصدر المسؤولون عن السجن تنبيها لأجهزة الأمن في جميع أنحاء دمشق، وسرعان ما أعادوا القبض عليه، ومن هناك، اختفى في أحد أكثر أنظمة العالم سرية وقمعا.

ومنذ ذلك الحين، حاولت عائلة تايس وثلاثة رؤساء أمريكيين العثور عليه، في مسعى صعب أحيانا وسط دوامة من المعلومات غير المؤكدة وعناد الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من الجهود المكثفة لتأمين إطلاق سراح تايس أو التعرف على ما حدث له، لا تزال حقيقة مصيره غامضة، مما يجعل قضيته واحدة من أصعب القضايا التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم واجهوها على الإطلاق.

وعندما انهار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد تقدم سريع للثوار المعارضين لحكمه، رأت عائلته أخيرا أن هناك نافذة قد فتحت. ولكن بعد فتح السجون، لم يعثر على أثر لتايس، حيا كان أم ميتا.

وفي محاولة من “واشنطن بوست” لتحديد مصيره، تحدثت مع أكثر من 70 شخصا في أربع قارات ممن عرفوه أو عملوا في الجهود الطويلة لإنقاذه، وقد وافق العديد منهم على الحديث بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقد كانت عائلة تايس في قلب رحلة البحث عنه التي استمرت 13 عاما، إلى جانب مجموعة متناوبة من الدبلوماسيين والجواسيس والمحققين والشخصيات الدينية ورجال الأعمال والصحافيين والنشطاء والرهائن السابقين.

يكشف تحقيق الصحيفة، الذي يتضمن تفاصيل غير معروفة سابقا واتصالات سرية غير معلنة بين مسؤولين أمريكيين وسوريين وكيف عرقلت السلطات في دمشق سنوات من الجهود للعثور على تايس.

ومنذ لحظة اختفائه، أنكر النظام بشدة أنه يعرف أي شيء عنه، حتى عندما دبر تصوير مقطع فيديو، نشر في أيلول/سبتمبر 2012، ليبدو الأمر كما لو أن مسلحين إسلاميين قد أسروه. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا الفيديو هو آخر دليل مرئي لديهم على أنه على قيد الحياة. وظل نظام الأسد غامضا وعنيدا حتى النهاية.

وفي عام 2023، تلقى مسؤول سوري رسالة من الأسد قبل اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، وفقا لشخص مطلع على الحدث. كان التوجيه بسيطا: لا تتحدث عن أوستن تايس.

ووسط الصمت حول تايس، انتشرت المعلومات غير والنصائح غير المؤكدة لأكثر من عقد من الزمان. ثم، في نيسان/أبريل، دخل مسؤول الأمن السوري الذي احتجز تايس في سجن مؤقت بدمشق إلى السفارة الأمريكية في بيروت. وكان اسمه بسام الحسن، وهو عضو سابق في الدائرة المقربة للأسد، وأرفع مسؤول في النظام، حيث زعم علمه بما حدث. وقدم رواية صادمة، قال فيها إن تايس قتل عام 2013 بأوامر من الأسد. ومرت عدة شهور، حيث يقول مسؤولون أمريكيون وسوريون إن روايته لا تزال دون دليل.

وفي الوقت نفسه، واصل والدا تايس، ديبرا، وهي ربة منزل، ومارك، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الطاقة، سعيهما للعثور على ابنهما وإعادته إلى بيته رغم التغييرات في الإدارات الرئاسية ووباء كورونا ونهاية الحرب الأهلية السورية. ولا يزالان يتمسكان بأمل أن ابنهما على قيد الحياة وأن الحكومة الأمريكية لم تبذل جهدا كافيا للعثور عليه. قالت ديبرا تايس في مقابلة هذا الشهر: “هناك طريقة واحدة فقط لقياس هذا: إذا لم تعيده إلى الوطن، فقد خسرت”.

البداية

وبدأت قصة تايس عندما تسلل بمعونة من المعارضين لنظام الأسد إلى سوريا من تركيا. كان هذا في الأيام الأولى للحرب الأهلية السورية عام 2012. وعلى خلاف المراسلين السابقين مضى تايس أبعد من أي صحافي جنوبا إلى دمشق. وكانت تغطية الحرب بالنسبة لتايس واجبا أخلاقيا وفرصة لإعادة خلق نفسه، كما كتب لصديق.

وخدم تايس ثلاث مرات في منطقة هيلمند بأفغانستان وكان يدرس القانون بجامعة هارفارد، لكنه مقت فكرة عمله كمحامي، وانتهى في ذلك الوقت زواجه.

ومنذ صغره في جنوب- غرب مدينة هيوستن كان يحلم بأن يصبح مراسلا صحافيا، وتابع بشغف أخبار الربيع العربي. وفي بداية عام 2012، قال أصدقاؤه إنه بدأ يعد العدة للرحلة إلى سوريا كمصور صحافي مستقل.

وبعد نهاية الفصل الدراسي الربيعي في كلية الحقوق، ركب طائرة باتجاه تركيا. وبكاميرا وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية، بدأ تايس بإرسال الصور إلى صحف ماكلاتشي ووكالة فرانس برس. وسرعان ما بدأ بكتابة التقارير أيضا. نشر أول تقرير له في صحيفة “واشنطن بوست”، من بلدة خان شيخون، في 19 حزيران/يونيو.

وقد اشتبه بعض الثوار في أن تايس يعمل كجاسوس. وبمنتصف تموز/يوليو، وصل تايس إلى التل، على بعد عدة أميال شمال دمشق. بعد أن شعر بالإحباط من التأخير، انطلق سيرا على الأقدام إلى العاصمة. وبمساعدة من الجيش السوري الحر دخل دمشق في نهاية تموز/يوليو وعبر من ضاحية خاضعة لسيطرة الثوار وكان متنكرا بزي امرأة ترتدي حجابا وعباءة، ليعبر نقاط التفتيش الحكومية، كما كتب في رواية شخصية نشرتها ماكلاتشي.

وبحلول 10 آب/أغسطس، عاد إلى داريا وبدأ يركز على كيفية الوصول إلى بيروت لقضاء إجازة طال انتظارها بعد قرابة ثلاثة أشهر في سوريا. وأرسل تايس تقريرا من 1700 كلمة لصحيفة “واشنطن بوست” وهو تقريره الرابع الذي لم ينشر في حينه خوفا على حياته.

الاختفاء

وبعد انقطاع أخبار تايس عن زملائه في أمريكا وعائلته ساد الخوف على حياته. وقد جاء اختفاؤه في لحظة متوترة في العلاقات الأمريكية – السورية، حيث أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق بالفعل. وبدأ المسؤولون الأمريكيون العمل من خلال السفارة التشيكية، الممثل الدبلوماسي الأمريكي ووسطاء آخرين للعثور على تايس. وبعد اسبوعين من اختفائه قالت سفيرة دولة التشيك إيفا فيلبي لمراسل تلفزيوني إنه وفقا لمعلومات تلقتها، كان تايس على قيد الحياة وأنه “محتجز لدى القوات الحكومية على مشارف دمشق”. عندما غادر تايس داريا في أغسطس/آب، كان يأمل في العبور إلى لبنان ثم إلى بيروت. إلا أن سائق التاكسي كان لديه خطط أخرى، حسب مسؤولين سوريين بارزين. وأفاد مسؤول بأن السائق أبلغ السلطات، فأوقفت السيارة عند نقطة تفتيش. وأضاف المسؤول أن السائق احتفظ على ما يبدو بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بتايس، مضيفا أن السلطات الأمريكية تتبعته لاحقا إلى مطعم في منطقة دمشق الكبرى.

واختفى تايس، مثل عشرات الآلاف من السوريين، في جهاز الاعتقال الضخم التابع للنظام، والذي شمل سجونا تديرها قوات الأمن الرسمية بالإضافة إلى الميليشيات المرتبطة بها. وقد سلم إلى حسن، حسب قول مسؤولين أمريكيين وسوريين حاليين وسابقين. وقال صفوان بهلول، وهو جنرال سابق بثلاث نجوم عمل في جهاز المخابرات الخارجية السوري، في مقابلة أجريت معه في منزله في سوريا أن حسن كلفه باستجواب تايس وأعطاه هاتف آيفون الأمريكي. وقال بهلول، الملقب بـ”أبو زيد”، إن مهمته كانت معرفة ما إذا كان تايس “مجرد صحافي” أم جاسوسا أمريكيا.

النفي

ورغم نفي دمشق، شعر المسؤولون الأمريكيون بالثقة في أن السلطات السورية تحتجز تايس. وتعززت هذه القناعة في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تمكن أحدهم من الوصول إلى حساب تايس على فيسبوك باستخدام كلمة المرور الصحيحة. وقد تتبع المحققون الأمريكيون موقع تسجيل الدخول إلى مبنى في دمشق يضم أيضا مكتبا للمخابرات العسكرية السورية، وفقا لمسؤول أمريكي سابق وشخص آخر مطلع على الأمر.

وفي غضون ذلك، ومنذ الأيام الأولى لاختفاء تايس، بذلت جهود حثيثة من قبل عائلته والحكومة الأمريكية وصحيفة “واشنطن بوست” لتأمين إطلاق سراحه، وغالبا ما كان ذلك من خلال وسطاء نظرا لعزلة النظام السوري. قال غريف ويت، المحرر السابق في صحيفة “واشنطن بوست”: “اعتقدنا أن الأمر سيستغرق أياما على الأكثر، ثم أسابيع على الأكثر. لا أحد يقدم على هذه الأمور وهو يعتقد أنها ستستغرق 13 عاما”.

وكانت إحدى لحظات الأمل المُتزايدة في أوائل عام 2013، عندما بدت محاولة سرية غير رسمية لإطلاق سراح تايس على وشك النجاح. طلب ويت من رايان كروكر، السفير الأمريكي السابق في سوريا، التواصل مع فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية آنذاك. وافق كروكر على المحاولة. وقال كروكر في مقابلة إن الرجلين تحدثا عبر الهاتف في 17 آذار/مارس.

وروى كروكر في رسالة بريد إلكتروني إلى ويت ومسؤول كبير في وزارة الخارجية أن مقداد قال إنه “لديه تعليمات من أعلى المستويات لبذل كل ما في وسعه”. لكن المقداد كرر أن “الحكومة لا تعرف شيئا عن القضية”، وأضاف أن “المهم هو سلامة أوستن وعدم فعل أي شيء يعرضها للخطر”. وأكد المقداد، في اتصالٍ حديث له مع أحد أفراد عائلته، أن وزارة الخارجية السورية اعتمدت في تلك الفترة على الأجهزة الأمنية في البلاد للحصول على معلومات عن تايس، وأن “ردهم الثابت كان أن هذه الأجهزة لا تملك أي معلومات عن مكانه”.

في عام 2014، سافرت ديبرا تايس إلى دمشق، حيث أقامت في فندق صغير في وسط المدينة. وزعت منشورات عن ابنها وحاولت مقابلة السلطات، لكن دون جدوى في معظم الأحيان. ومع مرور الأسابيع، قالت فيليبي، إن الناس بدأوا يقتربون من ديبرا تايس بمعلومات عن ابنها ويطلبون المال في المقابل. تتذكر فيليبي: “كانوا يقولون: كان في حلب، كان في حمص”. وعندها أخبرت ديبرا تايس أن المعلومات لا قيمة لها وعليك المغادرة.

واصلت فيليبي الضغط، وقالت في مقابلة إنها التقت بالأسد مرتين على الأقل، وطرحت مسألة مصير تايس والعديد من الأمريكيين الآخرين، حاملي الجنسية المزدوجة والذين لم تُعلن قضاياهم إلى حد كبير. كان رد الأسد مهذبا، ولكنه غير ملزم، كما قالت فيليبي: “سألني لمن يمرر أي معلومات يجمعها”. وعادت ديبرا تايس إلى دمشق عام 2015، في إطار بحثها الدؤوب عن ابنها. وامتد بحث الحكومة الأمريكية عن تايس الآن عبر أربع إدارات.

وقد حاول ثلاثة رؤساء – أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن إعادته إلى أمريكا.

وشملت الجهود لقاءات بين ضباط من وكالة المخابرات المركزية ومسؤولين من المخابرات السورية في عُمان ودمشق، وهي اتصالات لم يكشف عنها سابقا. كما شملت محاولات للتأثير على الأسد والمقربين منه من خلال عرض حوافز مثل إمكانية الحصول على معدات طبية متطورة متأثرة بالعقوبات. يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم عرضوا مرارا على نظام الأسد ما اعتقدوا أنه مخرج لحفظ ماء الوجه: إطلاق سراح تايس وعدم توجيه أي أسئلة إليه. وفي عامي 2015 و2016، سافر ضابط كبير في وكالة المخابرات المركزية إلى مسقط، العاصمة العمانية، لعقد اجتماعات مع محمد ديب زيتون، الذي كان آنذاك ثاني أعلى مسؤول استخبارات مدني في سوريا، وذلك حسب مسؤولين سابقين في الاستخبارات الأمريكية. التقى الضابط وفريقه بالمسؤول السوري في مجمع حكومي بالقرب من الشاطئ وأعرب الأمريكيون عن مخاوفهم بشأن تايس ومعاناة عائلته، لم يرغب السوريون في مناقشة تايس. وعندما ضغط الأمريكيون، كان السوريون مصرين: ليس لديهم علم بمكان وجود تايس.

وفي عام 2016، التقى جيمس سي. أوبراين، الدبلوماسي المحترف الذي عينه أوباما في منصب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، مرتين بمسؤول استخبارات سوري رفيع المستوى في دولة ثالثة. وفي خريف عام 2017، سافر ضابط كبير آخر في وكالة المخابرات المركزية إلى دمشق، وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى العاصمة السورية منذ أن أغلقت الولايات المتحدة سفارتها هناك في أوائل عام 2012، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين سابقين. وقد سافر الضابط جوا من عمان إلى بيروت، ثم قطع مسافة 70 ميلا إلى دمشق في سيارة دفع رباعي مدرعة، حيث التقى بزيتون، مسؤول الاستخبارات المدني الكبير، لمناقشة قضايا مثل العقوبات ومكافحة الإرهاب. لكنه أثار أيضا مسألة تايس كموضوع يثير قلق الولايات المتحدة، وفقا للمسؤولين السابقين. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس، أبدى اهتماما كبيرا بمحنة الرهائن الأمريكيين. في عام 2018، أصبح روبرت أوبراين المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، وانضم في وقت مبكر إلى عائلة تايس في غرفة بوزارة الخارجية.

واستخدم أوبراين قنوات خلفية للتواصل مع النظام السوري. في أواخر عام 2018، نظّم الفاتيكان عشاء في روما لأوبراين مع رجال أعمال بارزين وكهنة وكرادلة. وكان من بينهم سليمان أنطوان فرنجية، وهو سياسي لبناني نشأ مع الأسد. بناء على طلب أوبراين، تواصل فرنجية مع الأسد، لكن الرئيس السوري رد بأنه لا يعرف مكان تايس. وأضاف الأسد أنه “إذا أراد الأمريكيون المساعدة في البحث عنه، فعليهم تقديم الطلب علنا لا سرا”، وفقا لفرنجية في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”.

في العام نفسه، أنشأت مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل خلية مخصصة لتحديد وضع تايس، وفقا لعدة أشخاص مطلعين على الأمر. تألف الفريق من ثمانية إلى عشرة أشخاص. في هذه الأثناء، واصلت ديبرا تايس تحدي المسؤولين الأمريكيين. إذا كانت قد ذهبت إلى دمشق، فلماذا لم يتمكنوا هم من ذلك؟

في أواخر عام 2019، حاول اثنان من كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، كريستوفر ميلر وكاش باتيل، ولكن بمجرد وصولهما إلى بيروت، تم إلغاء الرحلة بسبب الاشتباكات في لبنان. وبحلول عام 2020، رقي أوبراين إلى منصب مستشار الأمن القومي لترامب، وبدا أن اللحظة قد حانت لمحاولة جديدة في الدبلوماسية رفيعة المستوى. وقال أوبراين في مقابلة إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن لديهم عدة حوافز ليقدموها للسوريين. أولا، كان ترامب يدرس سحب بعض القوات من سوريا. ثانيا، كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف سبل مساعدة أسماء، زوجة الأسد المولودة في بريطانيا، والتي كانت تعاني من السرطان، من خلال تسهيل الوصول إلى المعدات الطبية التي قد يصعب استيرادها بسبب العقوبات.

في غضون ذلك، بدأت بعض دول الخليج العربي في استعادة علاقاتها مع دمشق. وطلبت الولايات المتحدة من تلك الدول ربط إعادة فتح سفاراتها في سوريا بعودة تايس.

في آب/أغسطس 2020، بذل المسؤولون الأمريكيون جهدا إضافيا مع دمشق، حيث سافر باتيل وروجر كارستنز، الضابط السابق في القوات الخاصة الذي عيت قبل بضعة أشهر مبعوثًا لشؤون الرهائن، إلى بيروت في محاولة ثانية للوصول إلى العاصمة السورية. استقبلهم عباس إبراهيم، رئيس جهاز المخابرات اللبناني. وفي صباح اليوم التالي، استقلوا سيارة إبراهيم المحصنة من طراز بي ام دبليو، برفقة عدة سيارات أمنية، في موكب متجه إلى دمشق.

هناك، التقوا بمملوك، رئيس جهاز المخابرات الوطني السوري، لمدة ساعتين تقريبا في مكتب مملوك على مشارف المدينة. وفي إحدى المرات، قال كارستينز في مقابلة إن مملوك أوضح أن للنظام ثلاث أولويات: انسحاب القوات الأمريكية ورفع العقوبات وإعادة العلاقات الدبلوماسية. طلب كارستينز وباتيل من مملوك دليلا على أن تايس لا يزال على قيد الحياة. لكن السوريين رفضوا، قائلين إن مطالبهم يجب أن تلبى أولا. عاد كارستنز وباتيل إلى واشنطن خاليي الوفاض.

في أيار/مايو 2022، التقى بايدن بديبرا ومارك تايس في البيت الأبيض، بعد يومين من تسليط الضوء على محنة ابنهما في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن. وبحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أجرت مقابلات مع شهود وحاولت البحث وراء خيوط وكثفت جهودها الاستخباراتية وضغطت من أجل إجراء محادثات مباشرة، لكنها لم تتمكن، كما يقول المسؤولون، من الحصول على أدلة مؤكدة على وضع تايس.

بعد الإطاحة بالأسد أواخر عام 2024، وعلى الرغم من عرض الحكومة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات، غيرت المخابرات الأمريكية تقييمها، قائلةً إن تايس ربما يكون قد مات

وقد جعلت هذه الفجوة قضية تايس مختلفة عن قضايا عشرات الأمريكيين الذين نجحت الولايات المتحدة في إطلاق سراحهم حول العالم. في شباط/فبراير 2023، سافر اثنان من كبار مسؤولي بايدن، وهما جوشوا غيلتزر وبريت ماكغيرك، إلى عُمان لإجراء محادثات مع السوريين. وأوضحا مسبقا أن الهدف هو معرفة ما حدث لتايس، بعد أن وضعا جدول الأعمال مع سلطان عُمان، الذي توسط في المحادثات، وفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين مطلعين على الأمر. على الجانب الآخر من الطاولة، كان عماد مصطفى، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل سابقا منصب سفير سوريا لدى الولايات المتحدة والصين، وثلاثة مسؤولين سوريين آخرين. وقبل اجتماع مسقط، التقى مصطفى بالأسد، وفقا لمسؤول سوري سابق. كان الأسد قاطعا بشأن الرسالة المراد إيصالها: لا نعرف مكان تايس وليس لدينا. وقال المسؤول السوري السابق إن الأسد، في هذه الأثناء، كان غاضبا من أن مصطفى ناقش مسألة تايس. سأل الأسد، وفقا للمسؤول: “من فوضك لمناقشة أي شيء”. كان المسؤول السوري السابق يشتبه في أن هناك سببا بسيطا لعناد الأسد: إنه يعلم ما حدث لتايس. وقال المسؤول: “لهذا السبب يرفض التعاون رفضا قاطعا”.

داخل الحكومة الأمريكية، لم تتمكن الوكالات التي تحاول العثور على تايس من التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن مصيره. منذ عام 2016 على الأقل، قدرت أجهزة الاستخبارات أن تايس على قيد الحياة، وإن كان ذلك بثقة منخفضة. ومع ذلك، بعد الإطاحة بالأسد أواخر عام 2024، ومرور أسابيع دون أي اختراقات، على الرغم من عرض الحكومة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات، غيرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقييمها، قائلةً إن تايس ربما يكون قد مات، ولكن بثقة منخفضة أيضا.

وفي محاولة للتحقق من رواية بسام الحسن، أحد أعضاء الدائرة المقربة من الأسد ومستشاره للشؤون الاستراتيجية، الذي زعم أن النظام السوري قتل تايس، التقت الصحيفة من الشخص الذي أمر بقتله، حيث قال: “لم ألتقِ بأوستن تايس قط، ولم أقتله”. لم يؤكد المسؤولون الأمريكيون رواية الحسن. ولا يصدق نظراؤهم في الحكومة السورية الجديدة روايته. وأشار مسؤول أمني سوري رفيع المستوى إلى أن الحسن ذهب إلى إيران بعد سقوط نظام الأسد، وأن الحكومة الإيرانية سهلت سفره إلى لبنان، مما أثار احتمال أن تكون قصته مضللة.