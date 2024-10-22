سياسة | عربي

13 شهيداً و57 جريحاً جراء الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في بيروت 

22 - أكتوبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”: استشهد 13 شخصاً، بينهم طفل، وأصيب 57 بجروح، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، ليل الإثنين، محيط مستشفى الحريري الحكومي في بيروت، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة، الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن “غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح- محيط مستشفى الحريري أدّت، في حصيلة جديدة، إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصاً، من بينهم طفل، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57، من بينهم سبعة عشر استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحال سبعة منهم حرجة”.

فيما أورد مصور في وكالة فرانس برس أن عمليات البحث متواصلة للعثور على ضحايا بين الأنقاض.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف هدفاً لـ “حزب الله” بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وأن “المستشفى لم يكن مستهدفاً، وأن عمله لم يتأثر”.

(وكالات)

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