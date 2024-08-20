13 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل وخيام للنازحين وسط وجنوب غزة

غزة: استشهد 13 فلسطينيا وجرح عدد آخر، منذ فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لمنزل ومركبة مدنية وخيام للنازحين وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ 319 للحرب الإسرائيلية المدمرة.

وفي الساعات الأولى لفجر اليوم قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في شارع الحشاشين شمال غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء، وفق مسعفين فلسطينيين.

وأضاف المسعفون أن جثامين الشهداء نقلت إلى مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس (جنوب).

كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، وفق مصدر طبي.

وقال شهود عيان إن الآليات والدبابات الإسرائيلية توغلت وسط إطلاق نار مكثف تجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

ووسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون بجراح في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة أبو زيد في بلوك 9 بمخيم البريج، وفق مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأفاد المصدر ذاته بوصول شهيد سابع إلى المستشفى جراء سقوط قذيفة مدفعية على أرض في منطقة وادي السلفا جنوب مدينة دير البلح.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفاً عنيفًا ومكثفًا على مناطق وسط وشرق رفح وخان يونس، إضافة إلى شرق دير البلح والبريج.

(الأناضول)