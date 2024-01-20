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13 قتيلا جراء حريق في مدرسة بالصين

منذ ساعة واحدة

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بكين:  لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.

وأفادت الوكالة بأنه “عند الساعة 23,00 (15,00 ت غ) الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو”، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وذكرت شينخوا أن المصاب “يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة”.

ووصلت “خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة 23,38″، استنادا إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث مرتبطة خصوصا بسوء تطبيق معايير السلامة.

في تشرين الثاني/نوفمبر، لقي 26 شخصا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في نيسان/أبريل في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.

(أ ف ب)

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