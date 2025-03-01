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14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيان تضامن مع أوكرانيا

1 - مارس - 2025

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واشنطن: أصدر 14 حاكما ديمقراطيا في الولايات المتحدة بيانا أعربوا فيه عن التضامن مع أوكرانيا.

ووقع على البيان أكثر من نصف حكام الحزب الديمقراطي البالغ إجمالي عددهم 23 حاكما. وقالوا إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس استخدموا المكتب البيضاوي لـ”توبيخ” الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب “عدم ثقته في كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

وقال الحكام في بيانهم “يجب أن يحمي الأمريكيون قيمنا الديمقراطية القوية على الساحة العالمية بدلا من تقويض عمل الرئيس زيلينسكي للقتال من أجل وطنه وحرية شعبه بعد تعرض وطنه للغزو من جانب روسيا”.

ووقع على البيان كل من أندي بيشير من كنتاكي وتوني إيفرز من ويسكونسن وبوب فيرجسون من واشنطن ومورا هيلي من ماساتشوستس وكاثي هوكول من نيويورك ولورا كيلي من كانساس وميشيل لوغان غريشام من نيو مكسيكو وجانيت ميلز من مين وفيل مورفي من نيو جيرسي وجي بي بريتزكر من إلينوي وجوش شابيرو من بنسلفانيا وجوش ستاين من نورث كارولينا وتيم والز من مينيسوتا وغريتشن ويتمر من ميشيغن.

(أ ب)

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