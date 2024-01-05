14 شهيداً في غارات إسرائيلية على جباليا وخان يونس- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الجمعة، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف منازل المواطنين والمباني السكنية وخيام النازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين منذ فجر اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المواطنين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

واستشهد مواطن فلسطيني على الأقل، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المواطنين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

واستشهد مواطن فلسطيني على الأقل، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة، صاروخا واحدا على الأقل تجاه مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحافي أكرم الشافعي، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها خلال حصار مجمع الشفاء الطبي، علما أنه كان يعالج في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي.

وكثفت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من استهدافها لمحيط عدد من المستشفيات منها: الأوروبي، والأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، كما استهدفت قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد في خان يونس، فيما شن الطيران الحربي غارات على منازل وشقق سكنية لعائلات عرف من بينها مسلم والبرديني في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح، فيما شهدت بلدة خزاعة شرق خان يونس قصفا عنيفا بمدفعية الاحتلال.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني والمواطنون من انتشال عدد من الشهداء والجرحى، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو سنجر وسط رفح الليلة الماضية.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ 91 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.

(وكالات)