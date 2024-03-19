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20 شهيداً في غارات إسرائيلية عنيفة على رفح ووسط غزة- (فيديو)

19 - مارس - 2024

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غزة: قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن 20 فلسطينيا استشهدوا  في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط القطاع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن 14 شخصا استشهدوا وأصيب عشرات في ضربات أصابت عدة منازل بمدينة رفح في جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأضافوا أن ستة آخرين استشهدوا في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط القطاع على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي مدينة غزة، اختلطت أصوات الانفجارات مع الرعد، وزادت الأمطار من بؤس الأسر النازحة في المخيمات.

وقال شعبان عبد الرؤوف، وهو أب لخمسة أطفال في دير البلح، عبر أحد تطبيقات الدردشة، “لم نعد قادرين على التمييز بين أصوات الرعد والقصف”.

“كنا ننتظر المطر وندعو الله إذا تأخر. اليوم ندعو أن لا تمطر. النازحون لديهم ما يكفي من البؤس”.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.

(وكالات)

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  1. يقول في قلوبكم الوهن:
    مارس 19, 2024 الساعة 12:20 ص

    مزيدا من النوم ايها العرب .

    رد

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