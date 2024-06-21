14 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين استشهدا وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

🔴 عاجل .. جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في سماء مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/a9ulACOCjW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 20, 2024

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة.

واستشهد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مساء أمس الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة أطفال ووالدتهم من عائلة الراعي، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية بالحي السعودي غربي مدينة رفح، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة لإطلاق دبابات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 85653 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

(وكالات)