14 شهيدا و25 مصابا في غزة قبل وبعد التهدئة بساعات

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول مشافيها 14 شهيدًا و25 مصاباً، نتيجة الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الـ 24 التي سبقت دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، وذلك بالإضافة إلى الشهداء الذين سقطوا بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,913 شهيدًا و110,750 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار حتى ظهر الأحد، بلغت 19 شهيدا

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار حتى ظهر الأحد، بلغت 19 شهيدا، هم واحد في رفح، وستة في خان يونس، وتسعة في غزة وثلاثة في الشمال، فيما أصيب أكثر من 36 مواطنا.

وقد نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات وهجمات بالطائرات الحربية والمدفعية، طالت مناطق قرب الحدود، وعربات يستقلها أفراد شرطة ومواطنون مدنيون، بعد الإعلان عن دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي السياق، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها بحاجة إلى الكثير من المعدات والأدوات والأجهزة الطبية، من أجل إعادة عمل القطاع الصحي.

ومع بداية سريان قرار وقف إطلاق النار، بدأت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بالدخول من عدة معابر إسرائيلية إلى قطاع غزة، وفقا للبروتوكول الإنساني، وأعلنت برنامج الغذاء العالمي أن شاحنات تابعة له تحمل طرودا غذائية دخلت إلى القطاع.

وأعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن لديهم 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء وطحينا، جاهزة لدخول قطاع غزة.

ومن المفترض أن يدخل قطاع غزة يوميا 600 شاحنة تقل مساعدات للسكان الذين يعانون من الجوع، بسبب تعمد سلطات الاحتلال تقنين كميات المساعدات خلال فترة الحرب.

تركت قوات الاحتلال خلفها بعض القطع العسكرية التي جرى تدميرها من آليات مصفحة ودبابات في مدينة رفح ومناطق شمال القطاع

وعلى الأرض، تركت قوات الاحتلال خلفها بعض القطع العسكرية التي جرى تدميرها من آليات مصفحة ودبابات في مدينة رفح ومناطق شمال القطاع.

ووجد المواطنون دبابة إسرائيلية مدمرة في إحدى هجمات المقاومة على جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون، جرى تحويلها إلى حاوية قمامة. من جهتها دعت حركة حماس العالم لـ “الوقوف إجلالا للصمود الأسطوري” لسكان غزة، وتقديراً لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوماً، وأكدت مع دخول وقف إطلاق النار، التزامها ببنود الاتفاق، الذي قالت إنه “ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية”.

وأشارت إلى أن الأسرى على موعد مع الحرية ابتداءً من الأحد، لافتة إلى أنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة المواطنين بكل ما يلزم، وأكدت بذلك كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.

هذا وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن بدء نشر الآلاف من عناصر الشرطة، وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات.

وأشار مع بداية تطبيق اتفاق التهدئة، عن شروع البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع، وأكد أن الوزارات والمؤسسات الحكومية “على جاهزية كاملة للبدء في العمل وفقاً للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي”.