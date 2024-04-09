14 طائرة تشارك في “أضخم إنزال” جوي على غزة.. والرزم بخط يد أطفال أردنيين

عمان- “القدس العربي”: ” أطفال مراكز الإيواء بلا ملابس ولا ألعاب”.. هذا هو مضمون الرسالة التي وصلت لهيئة الإغاثة الهاشمية الأردنية من الجهات المعتمدة التي تتعامل معها بمصداقية وثقة داخل قطاع غزة. تحركت الهيئة، التي تعتبر اليوم أضخم وأكبر جهاز”لوجستي” يعتمد لإدخال المساعدات وأجرت “مشاورات مختصين” وأرسلت إشعارات للقطاع التجاري وكبار الراغبين بالتبرع والمساعدة.

تطوع عدد كبير من أهم صناع الحلويات والمخابز وتجار الألبسة في العاصمة عمان. وخلال خمسة أيام تمكنت الهيئة الأردنية من جمع أطنان من هذه المواد. وأُعلن عصر الثلاثاء عشية العيد عن “أضخم إنزال للمساعدات عبر الجو” يشهده قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وبإشراف سلاح الجو الأردني.

جاء في البيان الأردني الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية نفذت، الثلاثاء، “أضخم عملية إنزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنزالاً جوياً بمشاركة دولية واسعة، لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية، إضافةً إلى الحلويات وألعاب الأطفال، استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر السعيد”.

تمت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة للإمارات، وطائرة تابعة لمصر، وأخرى تابعة لإندونيسيا بمشاركة أولى لها.

وشاركت في الموجة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة هولندية، وأخرى ألمانية وطائرة تابعة لبريطانيا، إضافة إلى طائرة فرنسية.

وقال البيان الأردني “تأتي عملية الإنزال والتي كان من ضمنها صناديق مواد إغاثية وغذائية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كرسالة تضامنية مع الأشقاء في القطاع بحلول عيد الفطر السعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي ألقت بظلالها على أجواء العيد، وبما يُخفف عن الأهالي في القطاع جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة”.

وأكدت القوات المسلحة أن “الأردن وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، إضافةً إلى أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية”.

وهذه المرة لاحظ المتابعون أن لوحات مكتوبة بخط يد أطفال أردنيين أُلصقت على الشحنات التي تم إنزالها ومن بينها شعار “عيدنا معا” وآخر “يا عيد أبلغ أهل غزة منا السلام”.