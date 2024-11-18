14% من الكهرباء في تونس مصدرها الجزائر وليبيا

تونس – الأناضول: أعلنت تونس الإثنين أن 14 في المئة من استهلاك البلاد من الكهرباء منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تم توريدها من الجزائر وليبيا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وأوضح المرصد أن توليد الكهرباء في البلاد بلغ حتى نهاية سبتمبر/أيلول حوالي 15 ألفا و250 ميغاوات/ساعة مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 في المئة مقارنة بنهاية سبتمبر/أيلول 2023.

وذكر التقرير أن الجزائر وليبيا مسؤولتان عن 14 في المئة من كميات الطاقة الكهربائية التي تحتاجها تونس.

وتابع «الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 2 في المئة. وقد اعتمدت منظومة توليد الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي حيث تقدر مساهمته فيها بحوالي 95 في المئة».

وفي سياق متصل قال المرصد الوطني للطاقة إن «ميزان الطاقة سجل عجزاً بنسبة 13 في المئة بنحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي».

وأضاف أن نسبة الاستقلالية – نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي – تراجعت لتستقر في حدود 41 في المئة إلى نهاية سبتمبر/الماضي مقابل 49 في المئة خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.

وتستورد تونس الغاز اللازم لتوليد الطاقة من الأسواق الخارجية، لعدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب من جانب محطات توليد الكهرباء.