149 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية “إلى 31 ألفا و490 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و490 شهيدا و73 ألفا و439 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (إسرائيل) ارتكب 13 مجزرة في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب”.

هؤلاء هم أشجع الأطفال في العالم#خبرني pic.twitter.com/Mgo5G47ZVY — خبرني – khaberni (@khaberni) March 15, 2024

وذكرت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

في ضربة واحدة، هكذا، أبسط من البساطة، خمسون شهيدًا عند دوار الكويت في غزة، في استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين بانتظار عربة طحين؛ هكذا تمامًا بتلك البساطة، تحولت المساعدات من "بديهيةِ" أن تكون في قوافل شاحنات تدخل يوميًّا بالمئات والعشرات في ظل العدوان، إلى بديهيةِ ألّا تكون إلا… pic.twitter.com/alwbn67pnf — يوسف الدموكي (@yousefaldomouky) March 15, 2024

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

الطفل يحيى حمد.. الناجي الوحيد من عائلته بعد أن قصف الاحتلال منزل العائلة في منطقة الزوايدة وسط قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/sqs714yVvY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2024

https://twitter.com/QudsPress/status/1768569553645142336

(الأناضول)