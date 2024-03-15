سياسة | عربي | فلسطين

149 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (صور وفيديوهات)

15 - مارس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية “إلى 31 ألفا و490 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و490 شهيدا و73 ألفا و439 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (إسرائيل) ارتكب 13 مجزرة في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب”.

وذكرت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

https://twitter.com/QudsPress/status/1768569553645142336

(الأناضول)

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  1. يقول مصطفى اسويق:
    مارس 15, 2024 الساعة 12:24 م

    اللهم ان هذا لمنكر وظلم مابعده ظلم. اللهم عليك بالصهاينة الظالمين.

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 15, 2024 الساعة 1:42 م

      قال تعالى : وأملي لهم إن كيدي متين
      اقترب الوعد الحق 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀

  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 15, 2024 الساعة 1:29 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعين، 🇵🇸✌️🤲🌴🤲🌴

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  3. يقول ابن آكسيل:
    مارس 15, 2024 الساعة 2:03 م

    هذا الهروب إلى الأمام و الجنون الغير مسبوق في الإنسانية الحديثة سيعجل زوال هذا الكيان المحتل …!

    رد

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