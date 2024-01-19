15 ألفا صلّوا الجمعة في المسجد الأقصى… وشهيد في رام الله

القدس – «القدس العربي»: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، فيما لاحقت المصلين في شوارع المدينة، لمنعهم من الصلاة في الشوارع في المناطق القريبة من البلدة القديمة، وذلك للجمعة الـ15 منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وتمكن 15 ألف مقدسي فقط، الجمعة من أداء الصلاة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى الأقصى.

كما قمع الاحتلال الصحافيين وأجبرهم على الابتعاد في حي وادي الجوز في القدس، واستدعى مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.

ونشر قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى لإعاقة وصول المصلين.

وأوقفت قواته المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

كما منعوا المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.

وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في عدة مناطق، ودهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، بالإضافة لاندلاع مواجهات أسفرت عن عدة إصابات.

واستشهد الطفل توفيق حافظ توفيق عجاق (17 عاما)، مساء الجمعة، عقب إطلاق الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأفادت وكالة «وفا» نقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل عجاق أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

وفي رام الله أيضا تعرضت بلدتا قبيا وبدرس، غربي المدينة، للاقتحام بعدة آليات عسكرية، ودارت مواجهات دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، جنوب طوباس، واعتقلت الشابين عبد الرحيم إبراهيم بشارات (23 عاما)، ووائل بني عودة (44 عاما)، عقب مداهمة منزليهما في بلدة طمون، واندلعت مواجهات، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الشوارع؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة فوريك شرق نابلس، وجابت عدة أحياء فيها، وداهمت عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الشابين لؤي منصور ومازن منصور، واندلعت مواجهات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدة منزل وعبثت بمحتوياتها، ودققت ميدانيا مع ساكنيها.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات أعقبت اقتحام المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت، حيث تمركزت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في الجهة الشمالية وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شابيْن نقلا على إثر ذلك للعلاج في مشفى المدينة.

وفي الخليل، اعتُقل الشاب ليث العلامي، عقب مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمالي المدينة، كما تعرض منزل الصحافي والناشط إيهاب العلامي، والفلسطيني خالد أبو زهير للمداهمة.

واقتحمت بلدة الظاهرية بعدة آليات عسكرية وتمركز المهاجمون في جبل رمان في المدينة.