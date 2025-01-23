15 ألف تلميذ استشهدوا و50 ألفا أصيبوا خلال الحرب غزة – نيويورك

«القدس العربي»: أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، أن الإحصائيات الأولية للشهداء والمفقودين، تشير إلى استشهاد أكثر من 15000 طفل في سن التعليم المدرسي، وأكثر من 800 من العاملين في قطاع التعليم العام، خلال أيام الحرب.

وقالت في بيان أصدرته، أن هذا العدد المهول من الشهداء «يعادل إبادة جماعية لجميع العناصر البشرية (طلبة وعاملين) في أكثر من 30 مدرسة، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والطواقم التعليمية».

وذكرت أن الحرب تسببت أيضا بإصابة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، بعضهم أصيب أكثر من مرة، مما تسبب للعديد منهم بإعاقات دائمة، تشمل بتر الأطراف والشلل وإصابات في الرأس والأطراف وفقدان الحواس.

وأشارت إلى أنها في ضوء ذلك، تتوقع زيادة بأكثر من خمسة أضعاف، في أعداد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها.

ووفق الوزارة، فإن الإحصائيات الأولية لمؤسسات التعليم العالي، تشير إلى استشهاد أكثر من 1200 طالب وطالبة من الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 150 عالما وأكاديميا وعاملا بتلك المؤسسات، وإصابة المئات بجراح وإعاقات مختلفة.

وأكدت أن آلاف الأطفال تعرضوا خلال الحرب لـ «تجارب صادمة وضغوط نفسية غير مسبوقة»، ما تسبب للعديد منهم بأعراض وصدمات نفسية، تحتاج إلى تدخلات متخصصة في العلاج النفسي، والارشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي، وبرامج التوعية والتوجيه للمعلمين وأولياء الأمور.

وقالت إنها تتوقع زيادة بعشرة أضعاف في أعداد الأطفال الذين سيتم تحويلهم إلى الوحدات الإرشادية المركزية التابعة للوزارة، أو إحالتهم للمؤسسات الشريكة المتخصصة في العلاج النفسي.

وأشارت إلى خذلان العالم لغزة، وقالت إنه «لم يحرك ساكنا، فأطلق المحتل العنان لساديته المجرمة لأكثر من خمسة عشر شهرا، فقتل ودمر وحرق وارتكب جرائم مكتملة الأركان، وانتهاكات لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية»، و»كان لقطاع التعليم نصيبه من هذه الجرائم والانتهاكات، التي طالت الطلبة والمعلمين والعاملين والمباني والمقدرات»، «فكانت لذلك نتائج كارثية وانتهاكات غير مسبوقة».

وأوضحت أن الحرب تسببت بانقطاع الدراسة النظامية لعامين دراسيين متتاليين، ولمدة وصلت لـ 300 يوم دراسي، حتى تاريخ إصدار البيان,

وكشفت بأن الاستهداف المباشر من الاحتلال للمباني المدرسية والتعليمية، تسبب بأضرار مختلفة وصل لـ 95% من المباني المدرسية والتعليمية، كما تسبب بخروج 85% منها عن الخدمة نتيجة تدميرها كليا أو جزئيا، وتدمير كافة مقدرات تلك المباني من أثاث مدرسي وإداري، وكتب دراسية وأجهزة ومعدات.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف مؤسسات التعليم العالي فدمر أكثر من 140 منشأة إدارية وأكاديمية، بما تحتويه من أجهزة ومعدات ومختبرات وعيادات ومكتبات، وتقدر خسائر قطاع التعليم بأكثر من 3 مليارات دولار.

وفي السياق، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس بناء على طلب من رئيس المجلس لشهر كانون الثاني/ يناير السفير الجزائري عمار بن جامع والممثل الدائم لروسيا فيسالي نيبنزيا، لبحث موضوع الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.