15 ألف مقدسي يؤدون الجمعة في الأقصى.. وبن غفير يدعو “وحدة المستعربين” لفتح النار دون وجود خطر

القدس-طوباس-سلفيت-الخليل- “القدس العربي”:

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها على دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك، فيما لاحقت المصلين في شوارع المدينة، لمنعهم من الصلاة في الشوارع في المناطق القريبة من البلدة القديمة وذلك للجمعة الـ١٥ منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وتمكن 15 ألف مقدسي فقط، للجمعة الـ 15 على التوالي، من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة في المقبرة اليوسفية، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما قمعت قوات الاحتلال الصحافيين وأجبرتهم على الابتعاد في حي وادي الجوز بالقدس، واستدعت مركبة مياه عادمة لقمع المصلين في الحي.

ومنذ ساعات الفجر، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.

وللشهر الرابع، تواصل قوات الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى وتفرض عليه حصارا مشددا، إلى جانب حصارها للبلدة القديمة ومنع الدخول إليها إلا للمواطنين القاطنين داخلها، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين في المسجد بشكل كبير.

وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والاعتقال في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، بالإضافة لاندلاع مواجهات أسفرت عن عدة إصابات.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، جنوب طوباس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، واعتقلت الشابين عبد الرحيم إبراهيم بشارات (23 عاما)، ووائل بني عودة (44 عاما)، عقب مداهمة منزليهما في بلدة طمون.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في أحياء وحارات بلدة طمون، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الشوارع؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة فوريك شرق نابلس، وجابت عدة أحياء فيها، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، ودهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الشابين لؤي منصور ومازن منصور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، وحققت ميدانيا مع ساكنيها.

وفي سلفيت، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أعقبت اقتحام المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت، حيث تمركزت عدة آليات عسكرية “إسرائيلية” في الجهة الشمالية وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين ما أدى لإصابة شابيْن نقلا على إثر ذلك للعلاج في مشفى المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قبيا وبدرس، غربي المدينة، بعدة آليات عسكرية واقتحمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث العلامي، عقب مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمالي المدينة جنوب الضفة المحتلة، كما دهمت عدة منزل الصحفي والناشط إيهاب العلامي، والفلسطيني خالد أبو زهير.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة الظاهرية جنوبي المدينة، بعدة آليات عسكرية وتمركزت في جبل رمان بالمدينة، بينما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة الظاهرية وانتشرت في شوارعها وأحيائها.

تصريح بالقتل

إسرائيليا، منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير تصريحًا جديدًا لعناصر الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في الضفة الغربية، بإطلاق النار على الفلسطينيين، حتى لو لم يشكّل ذلك خطرًا على حياتهم.

وقال ايتمار بن غفير أثناء زيارته قاعدة لوحدة “المستعربين” التابعة لـ “حرس الحدود” في شرطة الاحتلال بالضفة الغربية، إنّه “يمنح المقاتلين دعمًا كاملًا”.

وخاطب عناصر وحدة “المستعربين” بالقول: “إذا كنتم في خطر على الحياة أو رأيتم (إرهابيًا)، حتى لو لم يشكِّل خطرًا على حياتكم، أطلقوا النار عليه”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرّف: “أنا سندٌ لكم في كل شيء، إن دولة إسرائيل تقف خلفكم وتثق بكم، وأنا متأكد من أنكم ستقاتلون بكل عزيمة، دولة إسرائيل ستعرف كيف تصل إلى من يهدد أمنها أينما كان وفي أي وقت. شعرة من رأسك أيّها الجندي تساوي ألف (إرهابيّ). لقد رأيت قدراتكم، أنتم رأس الحربة”.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن بن غفير زار القاعدة برفقة قائد “حرس الحدود” يتسحاق باريك.

وأشار موقع الصحيفة العبرية إلى أنّ ايتمار بن غفير أبلغ عناصر “حرس الحدود” بأشياء تتعارض مع الإجراءات المتّبعة، وقد كانت أثيرت هذه القضية على جدول الأعمال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد مقتل “يوفال كاسلمان” برصاص جندي احتياطي اعتقد أن كاسلمان فلسطيني، وأطلق النار عليه رغم أنه رفع يديه ولم يشكّل أي خطر.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التحريض الإسرائيلي المتواصل على قتل المزيد من الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية، واستهداف المدنيين أينما كانوا.

وقالت “الخارجية” في بيان صحافي إن “في مقدمة تلك التصريحات التحريضية العنصرية، السموم التي يبثها الوزير الفاشي المتطرف إيتمار بن غفير لجنود جيش الاحتلال وغلاة المستعمرين المتطرفين، والتي أكد لهم فيها دعمه لإطلاق النار على أي فلسطيني حتى لو لم تتعرض حياة الجنود للخطر”.