15 جريحا بانفجار في مدينة روسية قريبة من أوكرانيا- (فيديو)

موسكو: أصيب 15 شخصا على الاقل الجمعة بانفجار قرب مقهى في مدينة تاغانروغ القريبة من أوكرانيا في جنوب روسيا، وفق ما افاد الحاكم مشيرا الى إمكان سقوط صاروخ.

🧵 Russia: Explosion in Taganrog, Rostov region. About 62 miles (100km) east of occupied Mariupol in Ukraine on Azov Sea coast. pic.twitter.com/ouXzak7OR4 — Igor Sushko (@igorsushko) July 28, 2023

وكتب فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف حيث تقع هذه المدينة التي يقطنها 250 ألف نسمة، على تلغرام “يبدو أن صاروخا انفجر في وسط تاغانروغ. في الوقت الراهن، أصيب … 15 شخصا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج”.

تقع تاغانروغ على بعد خمسين كلم من الحدود الأوكرانية، على الطريق المؤدية إلى ميناء ماريوبول الذي احتلته القوات الروسية بعد حصار مدمر في 2022.

وشهدت مدن عدة في جنوب روسيا حوادث دامية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، قتل 15 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية في مدينة ييسك الواقعة في المنطقة نفسها.

ويستهدف قصف أوكراني بانتظام مناطق محاذية لأوكرانيا في اقصى الشمال الغربي الروسي، وخصوصا بيلغورود.

كذلك، أعلنت روسيا مرارا تدمير مسيرات أوكرانية، كان آخرها الجمعة في منطقة موسكو.

(أ ف ب)