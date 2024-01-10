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15 شهيداً في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح- (فيديو) 

10 - يناير - 2024

صور نشرتها وكالة "(وفا) للغارة الإسرائيلية الهمجية على شقة سكنية في رفح

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غزة:  استشهد 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2024 الساعة 4:46 ص

    كلما زار الصهيوني الأمريكي بلينكن فلسطين المحتلة كلما تصاعدت وتيرة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان

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  2. يقول إبن آكسيل:
    يناير 10, 2024 الساعة 8:18 ص

    و بعد كل هذا الجنون للصهاينة و من ولاهم هناك من لا زال يتحدث عن ” حل الدولتين ” و ” التعايش السلمي ” …..ههههها ؟؟؟؟؟؟ إنتهت اللعبة يا قوم …. الحق واضح و الباطل واضح …. و الحق يعلوا و لا يعلى عليه رغم أنف الصهاينة و أمريكا و أوروبا ….

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