15 شهيداً في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح- (فيديو) 

صور نشرتها وكالة "(وفا) للغارة الإسرائيلية الهمجية على شقة سكنية في رفح

غزة: استشهد 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.

(وكالات)