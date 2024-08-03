17 شهيدا و60 جريحا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 60 على الأقل في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني عبر منصة تلغرام “انتشلت طواقمنا عددا من الشهداء والمصابين (لم يذكر عددهم) من مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، ونواجه صعوبات في انتشال آخرين بعد تجدد القصف على المكان ومحيطه”.

الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. 10 شهداء حتى الان! pic.twitter.com/FAN50r8ALb — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) August 3, 2024

#عاجل| الدفاع المدني:

10 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة للنازحين شمال غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/mIF2wXgJl8 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 3, 2024

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر “في مجمّع قيادة وسيطرة لحماس كان يستخدم في الماضي كمدرسة حمامة في مدينة غزة”.

واعتبرت حركة حماس أن التبرير الإسرائيلي لقصف المدرسة “أكاذيب مفضوحة”. وقالت في بيان: “يواصل جيش الاحتلال الفاشي أكاذيبه المفضوحة التي يدعي من خلالها استخدام المواقع المدنية من مدارس ومستشفيات ومراكز نزوح وإيواء، لأغراض عسكرية، ويتخّذ من هذه الأكاذيب ذريعة لاستهداف المدنيين العزل”.

وأضافت: “الهجوم الإجرامي على مدرسة حمامة (اليوم) التي تؤوي آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان، يعد إصرارا من حكومة الاحتلال الإرهابية على الاستمرار في حرب الإبادة الوحشية”.

وحذرت الحركة من “استمرار هذه السياسة الإجرامية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل وإرهاب وإخضاع شعبنا ودفعه للهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجازر والتدمير والتجويع”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “التحرّك العاجل، لفضح أكاذيبه، ومحاسبته على انتهاكاته الفظيعة وجرائمه ضد الإنسانية”.

لحظة استهداف قوات الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بحزام ناري وغارات متتالية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين..! pic.twitter.com/Ac6JVCHM8u — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 3, 2024