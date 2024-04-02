منوعات | أبيض و أسود

29 قتيلا على الأقل في حريق بإسطنبول- (صور وفيديو)

2 - أبريل - 2024

حجم الخط
0

إسطنبول: قتل 29 شخصا على الأقل الثلاثاء في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في حصيلة أوردها مكتب حاكم إسطنبول في بيان أنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى في حالة حرجة.

وكان مكتب الحاكم أفاد سابقا أن “حريقا اندلع في (ملهى ليلي) يقع في الطوابق السفلية لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش” موضحا أن الكارثة وقعت عند الساعة “12,47 (9,47 ت غ) وتم اخماد الحريق بعد ساعات إثر تدخل رجال الاطفاء.

ارتفعت الحصيلة باستمرار منذ بدء الحريق وغالبية الجرحى الـ12 الذين أعلن عن إصابتهم في بادىء الأمر توفوا بعد ذلك رغم نقلهم الى المستشفى.

وقال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين إن الحريق اندلع خلال أشغال كانت تجري في الملهى الليلي الواقع في الطابق السفلي من المبنى.

أظهرت محطات التلفزة صورا للدخان الأسود يتصاعد من نوافذ الشقق.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة اكس أنه “تم فتح تحقيق عقب الحريق الذي وقع في منطقة غايريتيبه في منطقة باشكتاش في اسطنبول”.

بحسب محطة التلفزيون الخاصة “ان تي في” فإنه تم توقيف خمسة أشخاص في المكان.

من جهته أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين “تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي”، مقدما “تعازيه” إلى عائلات الضحايا.

 (أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السوريون في تركيا يخشون على مستقبلهم بعد اعتزام أردوغان إجراء محادثات مع الأسد
8 - يوليو - 2024
تركيا تنفي مزاعم ترحيل السوريين المشتكين بسبب اعتداءات قيصري
8 - يوليو - 2024
أردوغان: ننتظر خطوة من بشار الأسد لنستجيب بالشكل المناسب
7 - يوليو - 2024
ألمانيا تستدعي سفير تركيا بسبب احتفال “تحية الذئب” للاعب كرة
4 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية