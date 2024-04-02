29 قتيلا على الأقل في حريق بإسطنبول- (صور وفيديو)

إسطنبول: قتل 29 شخصا على الأقل الثلاثاء في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في حصيلة أوردها مكتب حاكم إسطنبول في بيان أنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى في حالة حرجة.

وكان مكتب الحاكم أفاد سابقا أن “حريقا اندلع في (ملهى ليلي) يقع في الطوابق السفلية لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش” موضحا أن الكارثة وقعت عند الساعة “12,47 (9,47 ت غ) وتم اخماد الحريق بعد ساعات إثر تدخل رجال الاطفاء.

ارتفعت الحصيلة باستمرار منذ بدء الحريق وغالبية الجرحى الـ12 الذين أعلن عن إصابتهم في بادىء الأمر توفوا بعد ذلك رغم نقلهم الى المستشفى.

25 قتيل في حريق بمبنى في منطقة بيشكتاش في إسطنبول #تركيا pic.twitter.com/isAxSyZuoq — Bilal بلال (@Bilal_aljaber18) April 2, 2024

وقال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين إن الحريق اندلع خلال أشغال كانت تجري في الملهى الليلي الواقع في الطابق السفلي من المبنى.

أظهرت محطات التلفزة صورا للدخان الأسود يتصاعد من نوافذ الشقق.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة اكس أنه “تم فتح تحقيق عقب الحريق الذي وقع في منطقة غايريتيبه في منطقة باشكتاش في اسطنبول”.

بحسب محطة التلفزيون الخاصة “ان تي في” فإنه تم توقيف خمسة أشخاص في المكان.

من جهته أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين “تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي”، مقدما “تعازيه” إلى عائلات الضحايا.

(أ ف ب)